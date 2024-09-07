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В Иране всё кипит против России
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В Иране всё кипит против России

Мадуро готовят участь Путина

наша корреспонденция
Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
21:09 344

Как уже сообщал haqqin.az, Аргентина запросила у Международного уголовного суда (МУС) ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Поводом для такого запроса стали, по словам аргентинского МИД, действия, которые можно расценивать как «преступления против человечества».

Ни у кого в мире нет сомнений в том, что Мадуро на прошедших 28 июля выборах вчистую проиграл кандидату от оппозиции Эдмундо Гонсалесу. Последний набрал в два раза больше голосов, чем хозяин президентского дворца Мирафлорес, о чем свидетельствует 85 процентов бюллетеней, оказавшихся в руках оппозиции. Но Мадуро не только не признал своего поражения, он обрушил на противников шквал террора.

Протесты не ослабили контроль Мадуро над Венесуэлой

Арестованы около 2 тысяч человек, участников мирных протестов, среди них больше ста детей в возрасте до 13 лет. В начале этой недели властями был издан ордер об аресте Эдмундо Гонсалеса, и где он находится, ничего не известно. Это решение Мадуро осудили 8 стран Латинской Америки.

Тот только усмехается в усы. Его контроль над страной не был ослаблен протестами внутри Венесуэлы и за ее пределами. Он словно издевается над населением. Экономика страны порвана в клочья. Один за другим происходят блэкауты в национальном масштабе. Оппозиция не смирилась, ее фактический лидер Мария Корина Мачадо заявила, что не покинет страну. В интервью иностранным журналистам в Каракасе она призывает начать широкую международную кампанию «против преступной тирании», аналогичную той, что покончила с режимом апартеида в ЮАР.

И что в этой обстановке предпринимает Мадуро? Он приказывает перенести Рождество с 25 декабря, когда его отмечают католики всего мира, на 1 октября. «Уже запахло Рождеством!», - объявил он в своем телешоу, стоя рядом с женой и несколькими приближенными, которые встретили эти слова бурными аплодисментами. «Праздничный сезон начался, - продолжал Мадуро. - И он пройдет в мире, радости и безопасности».

Кандидат в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалес арестован, где он находится, неизвестно

На самом деле в Венесуэле сильно пахнет нищетой, бесправием и террором, а попытки лидера нации привнести в это смутное время некую нотку веселья не может изменить глубокую апатию и отчаяние 30 миллионов венесуэльцев.

Что же дальше? Очевидный тупик в попытках разблокировать многолетний венесуэльский кризис совсем не на руку администрации Джо Байдена менее чем за два месяца на выборов. Демократические власти США явно проиграли Мадуро. В течение второй половины прошлого - первой половины нынешнего года подсовывали ему под нос морковку. Много морковки. Ему обещали снять абсолютно все экономические, в первую очень сильно бьющие по экономике Венесуэлы нефтяные санкции. Взамен от Мадуро требовалось лишь одно - провести честные прозрачные выборы с участием оппозиции.

Он обещал это сделать, но обманул американцев. И что теперь может предпринять Вашингтон в ответ на это унижение? Да ничего не может. Байден, во-первых, заинтересован в получении венесуэльской нефти, чем больше, тем лучше, и это, как он рассчитывает, может частично сбить цену на бензин на американских заправках перед выборами. А во-вторых, и это самое главное, ему надо не допустить, чтобы нарастание кризиса в Венесуэле привело к массовой эмиграции граждан этой страны в США. Появление у ворот Америки сотен тысяч голодных и отчаявшихся венесуэльцев накануне выборов - ночной кошмар демократов. Кошмар, который не без успеха подогревает Дональд Трамп, обвиняющий команду Байдена-Харрис в том, что она потворствует вторжению в США армии нелегальных мигрантов.

Появление у ворот Америки сотен тысяч голодных венесуэльцев накануне выборов в США - ночной кошмар демократов

В этой тяжелой ситуации и появляется инициатива Аргентины, чей президент Хавьер Милей является наиболее активным противником Мадуро.

Венесуэла в июне 2000 года ратифицировала Римский статут, главный документ Международного уголовного суда. И вот МУС уже в течение нескольких лет расследует преступления против человечества в этой стране. В 2018 году, после очередного фарса с выборами и последовавшими бурными протестами суд уже был в шаге от того, чтобы выдать ордер на арест на Мадуро, но что-то его остановило. Возможно сейчас, когда размах фальсификаций на выборах стал беспрецедентным, а репрессии властей еще более яростными, прокурор МУС Карим Хан решится на эти действия. На его стороне открытая поддержка Аргентины и негласная других стран Латинской Америки, США и Западной Европы. В конечном итоге аналогичный ордер в отношении президента РФ Владимира Путина был для него более рискованной игрой.

«МУС является единственным институтом, который может призвать Мадуро к ответственности», - говорит Хенесис Давила, президент правозащитной группы Defend Venezuela. «Ордер об аресте может оказать жесткое давление на Мадуро», - согласен с ним Луис Морено Окампо, первый прокурор МУС, который получил известность участием в 1985 году в суде над военной хунтой в Аргентине.

Двоюродная сестра прокурора МУС Карима Хана заняла сторону венесуэльских властей

Однако Хана многие критикуют за слишком близкие отношения с венесуэльским правительством. И то, что он расследует незаконные задержания спецслужбами этой страны политических противников, пытки и их убийства, не помешало ему установить офис в Каракасе. Более того, его двоюродная сестра адвокат Венкатесвари Алагендра заняла сторону венесуэльских властей в противодействии МУС, что является явным конфликтом внутри этого организма.

Для Белого дома ордер на арест Мадуро стал бы немалым подарком к выборам, и очевидно, что Вашингтон будет оказывать сильное давление на Карима Хана. Но размер бедствия в этой стране намного глубже — у Венесуэлы застарелая инфекционная болезнь, которая угрожает Латинской Америке и самим Штатам. Американские лидеры, как демократы, так и республиканцы, вкушают теперь плоды своей слабой бесхребетной политики на континенте, который прежде считали своим «внутренним двором». Как говорится, «кушайте, не обляпайтесь», но последнего избежать американцам вряд ли удастся.

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