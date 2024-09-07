Житель Армении расстрелял полицейских
21:45 1488
В Армении один полицейский погиб, еще один получил ранения в результате стрельбы, сообщили в МВД страны.
Согласно сообщению, житель села Налбандян открыл стрельбу по прибывшим полицейским. В результате один полицейский погиб, другой был доставлен в медцентр.
Сайт shamshyan.com передает, что злоумышленник открыл огонь по полицейским из автомата, и число раненых в результате стрельбы может быть выше.
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