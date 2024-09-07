Почему НАТО не закрывает небо над Украиной

Участие стран-партнеров в сбивании российских ракет и беспилотников, пролетающих над западом Украины и приближающихся к их воздушному пространству, не самый «эффективный способ решения проблемы». Об этом в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

«По моему мнению, это ограниченные преимущества. Независимо от того, перевешивают ли они риски, которые могут возникнуть. Если вы поставите, например, свои системы ПВО на границе с Украиной, они покроют лишь относительно небольшую территорию. В таком случае это означало бы, что вам нужно иметь самолеты в небе, чтобы защитить Украину. Тогда, конечно, возникнет риск прямого столкновения между ВВС НАТО и Россией», – отметил Брекельманс.

Именно этот тип эскалации, заметил он, пытаются предотвратить союзники по НАТО.

«Думаю, это также в пользу Украины, что мы стараемся ее не допустить. Надо всегда искать креативные пути помощи Украине. Но мы также в каждом случае должны взвешивать, превосходят ли выгоды риски. Пока разницы нет», – резюмировал глава Министерства обороны Нидерландов.