Немецкие истребители у границы с Россией

Немецкие истребители Eurofighter выполнили маневры неподалеку от финской деревни Хосио, расположенной в 180 километрах от российской границы, сообщило издание Bild.

«Несколько заходов на посадку на короткой дистанции приземлений отработали на проселочной дороге возле Хосио... После дозаправки они снова взлетели и вернулись на базу ВВС Рованиеми (Финляндии)», — говорится в сообщении.

В ходе маневра были переброшены порядка 30 солдат немецкой армии, а также пять самолетов.