Сделка с ХАМАС и отставка Нетаньяху: в Израиле снова протесты

Крупнейшая акция протеста проходит в Тель-Авиве в районе комплекса правительственных зданий, на нее собрались несколько тысяч жителей Израиля, передает ТАСС.

Израильтяне снова вышли на демонстрации по всей стране, требуя от властей скорейшего освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа 11 месяцев, и проведения досрочных выборов в Израиле.

Манифестанты держат в руках израильские флаги, фотографии похищенных и требуют от властей немедленно пойти на сделку с правящим в секторе Газа движением ХАМАС ради освобождения заложников. Часть демонстрантов призывает к отставке правительства Биньямина Нетаньяху и проведению в Израиле досрочных выборов в кратчайшие сроки.

Манифестации в поддержку сделки об освобождении заложников проводятся вечером 7 сентября в десятках городов, а также на перекрестках крупных шоссе в Израиле, сообщает газета The Times of Israel. По ее информации, массовая акция проходит в центре Иерусалима. В Хайфе сотни манифестантов собрались на въезде в город. По данным телеканала N12, в Реховоте несколько тысяч демонстрантов блокировали главную улицу города.

По информации израильских властей, в настоящий момент ХАМАС удерживает 62 заложника и 39 тел людей, ранее взятых в заложники.