Сделка с ХАМАС и отставка Нетаньяху: в Израиле снова протесты
Израильтяне снова вышли на демонстрации по всей стране, требуя от властей скорейшего освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа 11 месяцев, и проведения досрочных выборов в Израиле.
Крупнейшая акция протеста проходит в Тель-Авиве в районе комплекса правительственных зданий, на нее собрались несколько тысяч жителей Израиля, передает ТАСС.
הפגנה עצומה בשער בגין הערב למען עסקה. צריך להבין את הגודל. בתחילת הצילום רואים רק את צומת קפלן, עד שהתמונה נפתחת לאורך ושער בגין מצולם לכל אורכו מכיוון צפון. צילום: ברק דור pic.twitter.com/1mRs6B2DXM— בר שם-אור Bar Shem-Ur (@Bar_ShemUr) September 7, 2024
Манифестанты держат в руках израильские флаги, фотографии похищенных и требуют от властей немедленно пойти на сделку с правящим в секторе Газа движением ХАМАС ради освобождения заложников. Часть демонстрантов призывает к отставке правительства Биньямина Нетаньяху и проведению в Израиле досрочных выборов в кратчайшие сроки.
Манифестации в поддержку сделки об освобождении заложников проводятся вечером 7 сентября в десятках городов, а также на перекрестках крупных шоссе в Израиле, сообщает газета The Times of Israel. По ее информации, массовая акция проходит в центре Иерусалима. В Хайфе сотни манифестантов собрались на въезде в город. По данным телеканала N12, в Реховоте несколько тысяч демонстрантов блокировали главную улицу города.
По информации израильских властей, в настоящий момент ХАМАС удерживает 62 заложника и 39 тел людей, ранее взятых в заложники.