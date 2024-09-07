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Сделка с ХАМАС и отставка Нетаньяху: в Израиле снова протесты

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22:23 656

Израильтяне снова вышли на демонстрации по всей стране, требуя от властей скорейшего освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа 11 месяцев, и проведения досрочных выборов в Израиле.

Крупнейшая акция протеста проходит в Тель-Авиве в районе комплекса правительственных зданий, на нее собрались несколько тысяч жителей Израиля, передает ТАСС.

Манифестанты держат в руках израильские флаги, фотографии похищенных и требуют от властей немедленно пойти на сделку с правящим в секторе Газа движением ХАМАС ради освобождения заложников. Часть демонстрантов призывает к отставке правительства Биньямина Нетаньяху и проведению в Израиле досрочных выборов в кратчайшие сроки.

Манифестации в поддержку сделки об освобождении заложников проводятся вечером 7 сентября в десятках городов, а также на перекрестках крупных шоссе в Израиле, сообщает газета The Times of Israel. По ее информации, массовая акция проходит в центре Иерусалима. В Хайфе сотни манифестантов собрались на въезде в город. По данным телеканала N12, в Реховоте несколько тысяч демонстрантов блокировали главную улицу города.

По информации израильских властей, в настоящий момент ХАМАС удерживает 62 заложника и 39 тел людей, ранее взятых в заложники.

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