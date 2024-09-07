USD 1.7000
EUR 1.8896
RUB 0.0193
Подписаться на уведомления
В Иране всё кипит против России
Новость дня
В Иране всё кипит против России

Пезешкиан заявил, что Тегеран больше не может быть столицей Ирана

22:46 1273

У иранских властей нет другого пути, кроме как перемещение политических и экономических центров страны к южным границам страны, к берегам Персидского залива, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Будучи столицей страны, Тегеран сталкивается с проблемами, для которых у нас нет решения, кроме как переместить сам столичный центр», - цитирует агентство Fars слова Пезешкиана.

Он считает, что оставлять Тегеран столицей становится невозможным из-за ряда соображений, в первую очередь экономических. «Невозможно развивать страну, продолжая нынешнюю тенденцию. Если мы хотим и дальше привозить в Тегеран с юга и моря ресурсы, превращать их потом в продукцию и снова отправлять на юг на экспорт, это будет все сильнее и сильнее снижать нашу конкурентоспособность», - добавил он.

По словам президента ИРИ, после выбора нового столичного центра туда будут перенесены все госведомства, после тегеранцам предоставят возможность переехать.

Тегеран является столицей Ирана с 1795 г. До этого столицами были Исфахан, потом Казвин, Шираз и Хамадан. Тегеран - один из крупнейших городов Азии, административный центр одноименного остана, политический, экономический, транспортный, торгово-финансовый и культурный центр Ирана.

Мадуро готовят участь Путина
Мадуро готовят участь Путина наша корреспонденция
21:09 2232
Глава ЦРУ рассказал, зачем Байден отправил его на встречу с Нарышкиным
Глава ЦРУ рассказал, зачем Байден отправил его на встречу с Нарышкиным
23:10 480
Брат против брата, племянники против дяди
Брат против брата, племянники против дяди главная тема
19:21 4872
Зангезурский коридор: Иран торгуется с Москвой и Вашингтоном?
Зангезурский коридор: Иран торгуется с Москвой и Вашингтоном? актуальный комментарий; все еще актуально
14:41 5763
Ожесточенные бои за Покровск. Зеленский сделал заявление
Ожесточенные бои за Покровск. Зеленский сделал заявление обновлено
19:15 14610
Друг России - экс-глава спецслужбы Израиля сорвался: «Позор российской армии!»
Друг России - экс-глава спецслужбы Израиля сорвался: «Позор российской армии!»
13:57 10363
Иран: против Зангезура – хорошо, но жить-то надо
Иран: против Зангезура – хорошо, но жить-то надо продолжение главной темы
16:43 5720
Новый рекорд Азербайджана в Европе!
Новый рекорд Азербайджана в Европе! Лучше, чем во времена Хидаята и Зелима
18:08 4443
«Сюрприз» Трампа для Путина
«Сюрприз» Трампа для Путина
17:25 5050
Десятки «шахедов» атаковали Украину. Один беспилотник сбили у здания Рады
Десятки «шахедов» атаковали Украину. Один беспилотник сбили у здания Рады фото; обновлено 11:20
11:20 4420
Подробности удара Украины по Воронежской области
Подробности удара Украины по Воронежской области видео; обновлено 15:30
15:30 14424

ЭТО ВАЖНО

Мадуро готовят участь Путина
Мадуро готовят участь Путина наша корреспонденция
21:09 2232
Глава ЦРУ рассказал, зачем Байден отправил его на встречу с Нарышкиным
Глава ЦРУ рассказал, зачем Байден отправил его на встречу с Нарышкиным
23:10 480
Брат против брата, племянники против дяди
Брат против брата, племянники против дяди главная тема
19:21 4872
Зангезурский коридор: Иран торгуется с Москвой и Вашингтоном?
Зангезурский коридор: Иран торгуется с Москвой и Вашингтоном? актуальный комментарий; все еще актуально
14:41 5763
Ожесточенные бои за Покровск. Зеленский сделал заявление
Ожесточенные бои за Покровск. Зеленский сделал заявление обновлено
19:15 14610
Друг России - экс-глава спецслужбы Израиля сорвался: «Позор российской армии!»
Друг России - экс-глава спецслужбы Израиля сорвался: «Позор российской армии!»
13:57 10363
Иран: против Зангезура – хорошо, но жить-то надо
Иран: против Зангезура – хорошо, но жить-то надо продолжение главной темы
16:43 5720
Новый рекорд Азербайджана в Европе!
Новый рекорд Азербайджана в Европе! Лучше, чем во времена Хидаята и Зелима
18:08 4443
«Сюрприз» Трампа для Путина
«Сюрприз» Трампа для Путина
17:25 5050
Десятки «шахедов» атаковали Украину. Один беспилотник сбили у здания Рады
Десятки «шахедов» атаковали Украину. Один беспилотник сбили у здания Рады фото; обновлено 11:20
11:20 4420
Подробности удара Украины по Воронежской области
Подробности удара Украины по Воронежской области видео; обновлено 15:30
15:30 14424
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться