Пезешкиан заявил, что Тегеран больше не может быть столицей Ирана

У иранских властей нет другого пути, кроме как перемещение политических и экономических центров страны к южным границам страны, к берегам Персидского залива, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Будучи столицей страны, Тегеран сталкивается с проблемами, для которых у нас нет решения, кроме как переместить сам столичный центр», - цитирует агентство Fars слова Пезешкиана.

Он считает, что оставлять Тегеран столицей становится невозможным из-за ряда соображений, в первую очередь экономических. «Невозможно развивать страну, продолжая нынешнюю тенденцию. Если мы хотим и дальше привозить в Тегеран с юга и моря ресурсы, превращать их потом в продукцию и снова отправлять на юг на экспорт, это будет все сильнее и сильнее снижать нашу конкурентоспособность», - добавил он.

По словам президента ИРИ, после выбора нового столичного центра туда будут перенесены все госведомства, после тегеранцам предоставят возможность переехать.

Тегеран является столицей Ирана с 1795 г. До этого столицами были Исфахан, потом Казвин, Шираз и Хамадан. Тегеран - один из крупнейших городов Азии, административный центр одноименного остана, политический, экономический, транспортный, торгово-финансовый и культурный центр Ирана.