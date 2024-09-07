Глава ЦРУ рассказал, зачем Байден отправил его на встречу с Нарышкиным

BBC передает, что директор ЦРУ рассказал, что осенью 2022 года риск применения Россией тактического ядерного оружия в Украине представлялся реальным, и именно поэтому президент Джо Байден отправил его лично на встречу с представителем Кремля, чтобы предостеречь о последствиях (известно о его встрече с главой СВР Сергеем Нарышкиным в Анкаре в ноябре того года).

Главы разведывательных служб США и Великобритании Уильям Бернс и Ричард Мур на фестивале газеты Financial Times в Лондоне, отвечая на вопросы гостей, рассказали некоторые подробности о войне России против Украины.

«Никто из нас не должен относиться к рискам эскалации легкомысленно», — цитирует его BBC. При этом Бернс добавил: «Я не думаю, что мы можем себе позволить быть запуганными этим бряцанием оружием».

Украинскую операцию в Курской области РФ Бернс назвал «значительным тактическим достижением», а глава МИ-6 Ричард Мур — «смелой и дерзкой».

По словам Мура, пока слишком рано строить прогнозы о том, как долго украинцы смогут удерживать российскую территорию. Также глава МИ-6 сказал, что вторжение в Курскую область принесло россиянам осознание, что у них в стране идет война.

Ричард Мур коснулся часто звучащих на Западе обвинений в адрес российских спецслужб в том, что они развернули кампанию диверсий в Европе. «Я думаю, что российские разведслужбы, откровенно говоря, несколько одичали в своем поведении», — сказал он. В том, что для диверсий вербуются криминальные элементы, есть нечто «любительское». «Но любительское может быть и более опасным, и более безрассудным», — добавил он.