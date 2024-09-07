В Беларусь залетели «шахеды»

В ночь на субботу, 7 сентября, в воздушное пространство Беларуси зашли минимум 8 российских беспилотников, один «шахед» находился в 70 км от границы с Литвой. Об этом передает мониторинговый проект «Беларускі Гаюн».

«За ночь с 6 на 7 сентября 2024 г. на территорию Беларуси залетели не менее 7 дронов-камикадзе типа «шахед» и, предположительно, впервые зашел также один разведывательный российский БПЛА типа Supercam… Помимо заходов в Гомельскую область, минувшей ночью один из «шахедов» залетел и в Брестскую обл. около 05:16 в районе Пинска и продолжил движение на север. Данный «шахед» зашел в Гродненскую область (впервые за весь мониторинг)… держа курс в направлении границы с Литвой. Данный «шахед» мог пролететь над Беларусью на север около 200 км, что с ним случалось далее — неизвестно», - говорится в сообщении проекта.

«Беларускі Гаюн» также сообщает, что на протяжении всей ночи в небе над Беларусью работали истребители и вертолеты белорусских ВВС РБ. Авиация была замечена не только на юге Беларуси, но также и на самом севере, что может говорить о том, что до севера страны мог долететь не один, а два «шахеда», говорится в сообщении.