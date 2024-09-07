ВСУ подняли флаг в Нью-Йорке

Украинские военные установили сине-желтый флаг на элеваторе в центре поселка Нью-Йорк Донецкой области. Соответствующие кадры опубликовал портал DeepState в субботу, 7 сентября.

«Контроль врага в центре также относительный, поэтому все предыдущие заявления… о полной оккупации можно пока умножать на ноль», — заявили аналитики DeepState.

На опубликованных кадрах видно сине-желтый флаг на крыше здания и почти разрушенный поселок.

21 августа аналитики заявили, что ситуация в Нью-Йорке сложная, но россияне не контролируют населенный пункт. 6 сентября в бригаде «Азов» заявили об успешных контратаках в Нью-Йорке и возвращении части поселка под контроль Украины. Также «азовцы» деблокировали украинских военных, которые находились в окружении россиян.