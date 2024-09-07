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Бывший вице-президент-республиканец за Харрис

7 сентября 2024, 23:57 637

Бывший вице-президент США в администрации Джорджа Буша-младшего, республиканец Дик Чейни объявил, что на предстоящих 5 ноября президентских выборах он будет голосовать за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.

Ранее на этой неделе о такой позиции своего отца на предстоящих выборах сообщила его дочь Лиз Чейни, говорится в публикации Associated Press.

Агентство отмечает, что заявление бывшего вице-президента воспринимается не как поддержка Харрис, а как оппозиция кандидату от республиканцев Дональду Трампу. «Ему никогда больше нельзя доверить власть. Все мы как граждане обязаны поставить страну выше партийной принадлежности, чтобы защитить Конституцию», - подчеркнул Дик Чейни.

В предвыборном штабе Камалы Харрис приветствовали высказывания Чейни.

Дональд Трамп, баллотирующийся на новый президентский срок, на своей социальной платформе Truth назвал Чейни «неуместным RINO». Эта аббревиатура означает «республиканец только номинально». Трамп также назвал Чейни «королем бесконечных бессмысленных войн», намекая на его роль в войне в Ираке.

Дик Чейни присоединился к растущему числу политиков-республиканцев, которые обеспокоены кандидатурой Трампа. Дочь бывшего вице-президента Лиз Чейни тоже поддержала Камалу Харрис. 

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