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В Иране всё кипит против России
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В Иране всё кипит против России

Трампа «обидели» слова «шахматиста» Путина

00:12 944

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Висконсине, заявил, что его «обидели» слова российского лидера Владимира Путина о том, что Москва якобы будет поддерживать кандидата от демократов Камалу Харрис.

«Я хорошо знал Путина. Недавно он поддержал Камалу. Меня это очень обидело. Интересно, почему он поддержал Камалу? Он шахматист», — сказал Трамп, заметив, что заявление Путина, вероятно, было сделано «с улыбкой».

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