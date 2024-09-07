Трампа «обидели» слова «шахматиста» Путина

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Висконсине, заявил, что его «обидели» слова российского лидера Владимира Путина о том, что Москва якобы будет поддерживать кандидата от демократов Камалу Харрис.

«Я хорошо знал Путина. Недавно он поддержал Камалу. Меня это очень обидело. Интересно, почему он поддержал Камалу? Он шахматист», — сказал Трамп, заметив, что заявление Путина, вероятно, было сделано «с улыбкой».