Зеленский о подземных военных заводах Украины

На фоне задержек поставок военной помощи от союзников Украина начнет производство собственного оружия под землей, заявил президент Владимир Зеленский.

«Мы начнем производство оружия под землей, чтобы украинские солдаты могли защитить себя, даже когда поставки от наших партнеров задерживаются», - цитируют Зеленского украинские СМИ.

Зеленский также отметил, что Украина переносит войну обратно в РФ, чтобы президент России «начал искать мира».

Президент Украины снова потребовал от союзников увеличить возможности украинской ПВО. Он поблагодарил их за полученные системы, но отметил, что большое количество обещанных зенитных установок еще не поставлено.

В начале мая испанская газета El Mundo писала, что Украина построила секретную сеть подземных заводов для производства оружия. Некоторые заводы находятся полностью под землей, другие закамуфлированы.