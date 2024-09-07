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Союзники Трампа опасаются, что он провалит дебаты с Харрис

01:25 404

Дебаты бывшего президента США Дональда Трампа с вице-президентом Камалой Харрис могут стать для него лучшим шансом восстановить свои позиции в президентской гонке. Однако некоторые республиканцы опасаются, что Трамп может упустить эту возможность, особенно если «перейдет на личности», пишет Politico.

Отмечается, что известные должностные лица Республиканской партии США, а также собственные советники Трампа призывали его сосредоточиться на критике политической деятельности Харрис. Однако бывший президент продолжает личные нападки на соперницу. Это и может привести к провалу на дебатах.

«Я полагаю, что она будет вести себя очень, очень агрессивно, будет пытаться заманить его в ловушку, очень злиться, будет переходить на личности и пытаться унизить его. Я думаю, я надеюсь, что он будет вести себя как парень, который был настоящим президентом... и просто будет спокойным и уравновешенным», - сказал бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич.

«Если Трамп чувствует, что его загнали в угол, и чувствует, что трое на одного, это может быть проблемой», — сказала одна из нескольких республиканских стратегов Триша Маклафлин, имея в виду Харрис и модераторов дебатов — Дэвида Мьюир и Линси Дэвис из ABC.

В подготовке к дебатам Трампу помогают конгрессмен Мэтт Гетц и советники Крис ЛаСивита, Сьюзи Уайлс и Джейсон Миллер.

Как пишет Politico, Трамп судя по всему, не разделяет опасений союзников по поводу воздержания от личных оскорблений.

Консультант Республиканской партии Райан Уильямс считает, что Трампу следует сосредоточиться на том, чтобы «не выглядеть ненормальным», пытаясь изобразить Харрис как слишком либеральную женщину. «Это последний реальный переломный момент, о котором мы знаем. После этого не будет действительно большого момента, который сможет изменить траекторию гонки», — сказал Уильямс.

Харрис почти наверняка будет более сложным противником, чем президент Джо Байден, считают республиканцы.

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