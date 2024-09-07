О встрече Эрдогана и Асада

Говорить о каких-либо сроках организации встречи президентов Турции и Сирии - Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада пока преждевременно. Об этом заявил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик в эфире телеканала Haberturk.

«Что касается вопроса о встрече нашего президента с Асадом, пока говорить об этом очень рано. Сейчас мы находимся на начальном этапе процесса нормализации отношений. Работа идет, но делать какие-либо прогнозы по плану [мероприятий и встреч] пока крайне трудно», - сказал он.

При этом Челик отметил, что стороны в «последнее время смягчили» прежде категоричные позиции.

Челик также заявил, что США обеспокоены сближением Турции и Сирии, поскольку они оказывают военную помощь боевикам из Рабочей партии Курдистана. «Теперь ситуация ясна: США наладили поддержку PYD, сирийской РПК и структур, которые мы называем террористическими организациями. Наше сближение с Сирией — кошмар для РПК. Таким образом, видно, что страны, покровительствующие террористическим организациям, стремятся к тому, чтобы не было нормализации», — сказал Челик.

По данным газеты Hurriyet, встреча Эрдогана и Асада планировалась в августе, местом ее проведения назывались Багдад и КПП «Кесаб» на турецко-сирийской границе. Челик 3 сентября отмечал, что саммиту должны предшествовать переговоры на уровне спецслужб, глав министерств обороны и МИД.