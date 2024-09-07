Россияне «демилитаризовали» отель в Украине

Вечером 7 сентября российская армия ударила по гостинице в городе Николаевка в Донецкой области, под завалами ищут двух человек, сообщают украинские СМИ со ссылкой на заместителя начальника Николаевской ГВА Владимира Проскунина.

По предварительным данным, россияне ударили по городу авиабомбами. Удар пришелся по гостинице «Заря».