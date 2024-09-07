USD 1.7000
EUR 1.8896
RUB 0.0193
Подписаться на уведомления
В Иране всё кипит против России
Новость дня
В Иране всё кипит против России

Россияне «демилитаризовали» отель в Украине

02:23 376

Вечером 7 сентября российская армия ударила по гостинице в городе Николаевка в Донецкой области, под завалами ищут двух человек, сообщают украинские СМИ со ссылкой на заместителя начальника Николаевской ГВА Владимира Проскунина.

По предварительным данным, россияне ударили по городу авиабомбами. Удар пришелся по гостинице «Заря».

Сотни тысяч израильтян протестуют по всей стране
Сотни тысяч израильтян протестуют по всей стране видео; обновлено 00:37
00:37 1793
Зеленский о подземных военных заводах Украины
Зеленский о подземных военных заводах Украины
00:18 2411
ВСУ подняли флаг в Нью-Йорке
ВСУ подняли флаг в Нью-Йорке
7 сентября 2024, 23:33 3184
Мадуро готовят участь Путина
Мадуро готовят участь Путина наша корреспонденция
7 сентября 2024, 21:09 3420
Глава ЦРУ рассказал, зачем Байден отправил его на встречу с Нарышкиным
Глава ЦРУ рассказал, зачем Байден отправил его на встречу с Нарышкиным
7 сентября 2024, 23:10 2256
Брат против брата, племянники против дяди
Брат против брата, племянники против дяди главная тема
7 сентября 2024, 19:21 6353
Зангезурский коридор: Иран торгуется с Москвой и Вашингтоном?
Зангезурский коридор: Иран торгуется с Москвой и Вашингтоном? актуальный комментарий; все еще актуально
7 сентября 2024, 14:41 6266
Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая
Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая обновлено 01:37
01:37 18568
Друг России - экс-глава спецслужбы Израиля сорвался: «Позор российской армии!»
Друг России - экс-глава спецслужбы Израиля сорвался: «Позор российской армии!»
7 сентября 2024, 13:57 11177
Иран: против Зангезура – хорошо, но жить-то надо
Иран: против Зангезура – хорошо, но жить-то надо продолжение главной темы
7 сентября 2024, 16:43 6440
Новый рекорд Азербайджана в Европе!
Новый рекорд Азербайджана в Европе! Лучше, чем во времена Хидаята и Зелима
7 сентября 2024, 18:08 5248

ЭТО ВАЖНО

Сотни тысяч израильтян протестуют по всей стране
Сотни тысяч израильтян протестуют по всей стране видео; обновлено 00:37
00:37 1793
Зеленский о подземных военных заводах Украины
Зеленский о подземных военных заводах Украины
00:18 2411
ВСУ подняли флаг в Нью-Йорке
ВСУ подняли флаг в Нью-Йорке
7 сентября 2024, 23:33 3184
Мадуро готовят участь Путина
Мадуро готовят участь Путина наша корреспонденция
7 сентября 2024, 21:09 3420
Глава ЦРУ рассказал, зачем Байден отправил его на встречу с Нарышкиным
Глава ЦРУ рассказал, зачем Байден отправил его на встречу с Нарышкиным
7 сентября 2024, 23:10 2256
Брат против брата, племянники против дяди
Брат против брата, племянники против дяди главная тема
7 сентября 2024, 19:21 6353
Зангезурский коридор: Иран торгуется с Москвой и Вашингтоном?
Зангезурский коридор: Иран торгуется с Москвой и Вашингтоном? актуальный комментарий; все еще актуально
7 сентября 2024, 14:41 6266
Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая
Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая обновлено 01:37
01:37 18568
Друг России - экс-глава спецслужбы Израиля сорвался: «Позор российской армии!»
Друг России - экс-глава спецслужбы Израиля сорвался: «Позор российской армии!»
7 сентября 2024, 13:57 11177
Иран: против Зангезура – хорошо, но жить-то надо
Иран: против Зангезура – хорошо, но жить-то надо продолжение главной темы
7 сентября 2024, 16:43 6440
Новый рекорд Азербайджана в Европе!
Новый рекорд Азербайджана в Европе! Лучше, чем во времена Хидаята и Зелима
7 сентября 2024, 18:08 5248
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться