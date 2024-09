Скончался автор суперхита из «Титаника»

Американский поэт-песенник Уилл Дженнингс умер в возрасте 80 лет. Он получил две премии «Оскар» — за песни My Heart Will Go On («Титаник», 1998) и Up Where We Belong («Офицер и джентльмен», 1982).

О смерти Дженнингса сообщила его сиделка Марта Шеррод изданию The Hollywood Reporter. По ее словам, здоровье поэта ухудшалось на протяжении последних пяти-шести лет.