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Скончался автор суперхита из «Титаника»

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Американский поэт-песенник Уилл Дженнингс умер в возрасте 80 лет. Он получил две премии «Оскар» — за песни My Heart Will Go On («Титаник», 1998) и Up Where We Belong («Офицер и джентльмен», 1982).

О смерти Дженнингса сообщила его сиделка Марта Шеррод изданию The Hollywood Reporter. По ее словам, здоровье поэта ухудшалось на протяжении последних пяти-шести лет.

Уилл Дженнингс в сотрудничестве с британским музыкантом Эриком Клэптоном написал песню Tears in Heaven для фильма «Кайф» (1991), которая была номинирована на премию «Золотой глобус» и стала песней года на церемонии Grammy. Всего на счету поэта три премии Grammy.

Песню My Heart Will Go On» Уилл Дженнингс написал вместе с композитором Джеймсом Хорнером. Ее исполнила Селин Дион. Вспоминая работу над саундтреком, Дженнингс признался, что его вдохновила встреча с женщиной, которой было около 101 года: «Я понял, что она могла бы быть на «Титанике». Поэтому я написал все с точки зрения человека преклонного возраста, оглядывающегося далеко назад. И, конечно, именно история любви сделала фильм. Он был великолепен по части спецэффектов, актеры были хороши. Но все дело именно в истории любви».

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