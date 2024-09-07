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Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая
Новость дня
Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая

Путешествовать и выступать: у Байдена насыщенный график

03:23 231

Президент США Джо Байден в последние 135 дней на посту увеличит количество публичных появлений, чтобы поддержать кандидата на пост главы государства от демократов, вице-президента Камалу Харрис. Об этом пишет The Hill.

Согласно материалу, президент США намерен совершить три поездки в «спорные штаты» (где ни один из кандидатов не имеет явного преимущества)— Пенсильванию, Висконсин и Мичиган.

«Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что Байден будет регулярно ездить по стране в ближайшие месяцы и примет дополнительные меры по списанию студенческой задолженности, снижению стоимости жилья и отмене нежелательных сборов, что является одним из его ключевых внутренних приоритетов», — говорится в публикации.

Издание добавило, что «самым важным для наследия» Байдена может стать обеспечение победы Харрис на будущих выборах. Кроме того, Байден будет заниматься вопросом прекращения огня в войне Израиля и ХАМАС в секторе Газа и проведет несколько встреч с мировыми лидерами.

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