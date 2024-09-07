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Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая
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Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая

ЦРУ и MI6: мы перед самой серьезной угрозой...

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Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az
04:17 597

Руководители разведки по определению не очень публичные люди, и потому увидеть на публике не одного, а сразу двух главных разведчиков, да еще и самых мощных в мире шпионских структур, очень большая редкость.

Билл Бернс, глава ЦРУ, и его коллега из британской SIS или, как ее еще обозначают, MI6 Ричард Мур вместе появились на фестивале выходного дня ведущего делового издания Британии Financial Times. По этому случаю они разместили еще и совместную колонку в этой газете.

Билл Бернс рассказал, что наибольшая опасность применения Россией тактического ядерного оружия существовала в конце 2022 года, после ряда обидных поражений российской армии

Понятно, что «выход в люди» стал для Бернса и Мура побочным мероприятием наряду с важными беседами, как и положено, за плотно задернутыми кулисами, ради которых американец прилетел в Лондон. Но тем интереснее взгляд чрезвычайно осведомленных людей на происходящее в мире. По крайней мере, в той части, которой носители самых великих тайн готовы были поделиться.

Отдав должное в начале текста в Financial Times очень давнему взаимодействию американских и британских спецслужб, что сделало их самыми доверенными и уважаемыми союзниками, авторы констатируют, что сейчас их страны и спецслужбы стоят перед беспрецедентным набором угроз.

И на первом месте среди этих угроз – агрессивная политика России, не признающей международные нормы. Американцы и британцы гордятся тем, что первые распознали приготовления Кремля к большой войне, специально допустили утечку этой информации, но, когда это не предотвратило вторжения, включились в помощь Украине.

«Мы будем продолжать поддерживать наших смелых и решительных партнеров в украинской разведке. Мы горды делать это, восхищены стойкостью, инновационностью и энергией Украины».

Во время публичного выступления на фестивале FT Бернс и Мур указали на опасное прагматичное сотрудничество во время войны между Россией, Ираном и Северной Кореей. Китай пока, по словам Бернса, не поставляет оружие и боеприпасы в Россию, но поддерживает ее товарами двойного назначения, что позволило русским перестроить свою промышленную базу.

А в живом выступлении Ричард Мур назвал Си Цзиньпина самым сильным лидером Китая после Мао, и сейчас западные разведки уделяют много сил и времени, пытаясь понять Китай

Что касается пресловутых красных линий, Билл Бернс рассказал, что наибольшая опасность применения Россией тактического ядерного оружия существовала в конце 2022 года, после ряда обидных поражений российской армии. Тогда глава ЦРУ встретился лично с Сергеем Нарышкиным, главой Службы внешней разведки РФ, и доходчиво объяснил, что будет, если русские пойдут на такой шаг.

Глава ЦРУ высоко оценил Курскую операцию ВСУ: в то время как Путин считает делом времени, когда Украина будет уничтожена, а Запад изнурен, захват украинцами российской территории «бьет по путинскому самодовольству», показывает уязвимость России и ее армии.

При всей остроте российской темы, в статье разведчики отмечают, что и для ЦРУ, и для MI6 главным геополитическим вызовом XXI века является возвышение Китая, что требует от спецслужб соответствующей перестройки.

глава ЦРУ встретился лично с Сергеем Нарышкиным, главой Службы внешней разведки РФ, и доходчиво объяснил, что будет, если русские пойдут на применение ядерного оружия

А в живом выступлении Ричард Мур назвал Си Цзиньпина самым сильным лидером Китая после Мао, и сейчас западные разведки уделяют много сил и времени, пытаясь понять Китай, поскольку это чрезвычайно важный игрок на международной арене, «который бросает вызов нашим интересам, нашим ценностям».

В целом главы американской и британской разведки настроены очень серьезно. «Нет сомнений, что международный порядок – сбалансированная система, которая обеспечивала относительный мир и стабильность, позволяла повышать жизненные стандарты, предоставляла возможности и благосостояние, сейчас находится под угрозой, с которой мы не сталкивались со времен холодной войны», - говорится в заключении их совместной колонки в FT.

Разумеется, по заявлению глав ЦРУ и МI6, их прославленные организации готовы, как это всегда было, совместно противостоять этой угрозе. Пока, между тем, противодействие явно не соответствует масштабу вызова.

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