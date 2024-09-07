Гарант «Срединного коридора»

Завершился официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию. В обширной повестке переговоров правительственных групп значительное внимание уделялось теме "Срединного коридора", были обсуждены перспективы использования итальянскими компаниями возможностей магистральной инфраструктуры широтного евразийского направления. Также поднималась тема перспективного участия компаний Азербайджана и Италии в совместных инвестиционных проектах в третьих странах. В плоскости безопасности стороны обсудили ранее подписанный план реализации свыше тридцати совместных мероприятий в оборонной сфере на период 2024-2025 годов, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес в сфере расширения энергетического взаимодействия.

Этапы стратегического партнерства Напомним, что около десяти лет назад Азербайджан и Италия подписали Декларацию о стратегическом партнерстве, а нынешний визит Ильхама Алиева в Италию стал третьим по счету с 2020 года. Правительственными делегациями были представлены к подписанию три новых документа энергетического профиля: - Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Азербайджана, концерном SOCAR и итальянской Eni S.P.A в области биотоплива и биосырья; - Меморандумом о взаимопонимании между SOCAR и Eni S.P.A по нефтегазовым проектам в сфере добычи и транспортировки сырья с целью обеспечить безопасность энергопоставок; - Меморандумом о взаимопонимании между SOCAR и Eni S.P.A в сфере энергетического перехода и сокращения выбросов парниковых газов. Смысл двух последних документов непосредственно связан с развитием стратегии использования газопровода TAP для транспортировки "зелёного водорода" (первоначально - в виде смеси с природным газом). В настоящее время проводится оценка технических возможностей транспортировки смеси природного газа и водорода. Как известно, первичные исследования, проведенные в 2021 году, подтвердили способность системы TAP осуществлять подобную поставку. В этом году испытание материалов трубопровода проводились в профильной лаборатории в Нидерландах.

Следует отметить, что постепенно все большее внимание на переговорах с Италией стало уделяться промышленным, торгово-инвестиционным и неуглеводородным проектам. Правительственные группы обсудили круг вопросов для очередного заседания азербайджано-итальянской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, договорившись провести его до конца 2024 года. В целом же, в Азербайджане сегодня функционируют свыше ста юридических лиц с итальянским капиталом, что позволяет говорить о достаточно солидной базе для дальнейшего расширения взаимодействия. В 2023 году объем торговли Азербайджана с Италией составил 15,7 миллиарда долларов, из которых 500 миллионов пришлись на импорт из Италии, а 15,2 миллиарда - на экспорт из Азербайджана. Правда, подавляющая доля принадлежит товарным позициям нефти и газа, благодаря которым Азербайджан с долей 85 процентов является основным торговым партнером Италии среди стран Южного Кавказа. В свою очередь, Италия уже многие годы лидирует во внешнеторговом обороте Азербайджана, сосредоточив на себе 30,65 процента оборота, в том числе, в экспорте - 44,86 процента (1-е место) и в импорте - 2,76 процента (7-е место). Однако деловые круги Италии, нацеленные на развитие совместной промышленности и торговли по широкому перечню продукции, вкладывают в них крупные инвестиции и участвуют в ряде азербайджанских проектов международного значения в сферах промышленности, сельского хозяйства, строительства, услуг…

Заметим, что кроме экспорта нефти и газа, Азербайджан наращивает поставки в ЕС и Италию продуктов переработки сложных технологических комплексов, часть из которых была создана в Азербайджане на итальянской технологической базе. В частности, в 2023 году Евросоюз импортировал из Азербайджана рекордные 148,8 тысячи тонн карбамида, являющегося ключевым компонентом удобрений для сельского хозяйства. По сравнению с 2022 годом, поставки карбамида выросли на 89,2 процента. Отметим, что в 2023 году в пятерку крупнейших импортеров азербайджанского карбамида вошли Румыния - 99,1 тысяча тонн (рост на 87,6 процента), Италия - 19,4 тысячи (рост в 3,8 раза), Испания – 19 тысяч (в 2022 году поставок не было), Греция - 5,5 тысячи (рост в 2 раза) и Словения - 4,8 тысячи тонн (в 2022 году поставок ещё не было). Таким образом, Азербайджан постепенно становится важным игроком в сфере обеспечения продовольственной безопасности Европы. Ещё одна новая тенденция – наращивание присутствия в Азербайджане итальянскими автопроизводителями. Здесь налицо беспрецедентный рост активности, органично вытекающий из логики политической стратегии Рима, сделавшего ставку на расширение своего бизнеса в каспийском регионе. Тройка крупнейших экспортеров транспортных средств в Азербайджан в 2023 году выглядит так: Германия - 125,3 миллиона евро (рост на 31,9 процента); Словакия - 62,1 миллиона (рост на 66,4 процента); Италия - 25,9 миллиона евро (рост на 92,5 процента). Причем речь идет не только о поставках автомобилей, но и об их сборке на территории Азербайджана. Напомним, что в этом году на территории Сумгаитского промышленного парка начнет работу предприятие по производству легких, средних и тяжелых грузовых автомобилей марки IVECO. Строительство завода IVECO, управляемого азербайджанским "Az-Tex-Import", близится к завершению, в ближайшие месяцы начнется установка оборудования. Ожидается, что это предприятие будет собирать ежегодно более 100 тяжёлых грузовиков (седельных тягачей), которые будут реализовываться на азербайджанском рынке, а также пойдут на экспорт в Россию, Грузию, Туркменистан и Иран.

Великий венецианский путь Если вдуматься, мировые транспортные сети во все времена являлись основой могущества и влияния. Общеизвестно: кто контролирует маршруты торговли, тот и формирует систему финансовых отношений, контролирует безопасность, а также является проводником новых технологических решений в самых разных сферах. На рубеже XIII-XIV веков генуэзские и венецианские купцы поделили влияние на маршрутах в Азию. Сегодня основанием для дифференциации глобальных трансрегиональных альянсов оказалась транспортная инфраструктура, связывающая отдельные локусы богатства, власти и энергетику Европы, Азии, Северной Евразии и монархий Персидского залива. Тот, кто контролирует центральные узлы евразийских коммуникаций, тот и держит контрольный пакет. Когда-то итальянские купцы наладили для Европы торговые связи с империей монголов и Персией, а также зафиксировали свое присутствие на Кавказе и в Малой Азии, охватив обширные области «Великого шелкового пути». Именно итальянские купцы были теми посредниками и бенефициарами, которые создали для Европы банковскую систему. В 1295 году венецианский исследователь Марко Поло, вернувшись из знаменитой экспедиции на Восток (1271-1295 годы), познакомил европейский бизнес, выражаясь современным языком, с политической системой государств, раскинувшихся на огромном пространстве от Малой Азии до Дальнего Востока, а также составил перспективный перечень торговой номенклатуры. Сегодня контроль над срединными евразийским маршрутами находится в руках Азербайджана. Именно Баку может определить, где начинается и где заканчивается "Один пояс - один путь", а также где пролегает граница политэкономического влияния европейской транспортной системы. Смысл этого сопоставления в том, что каждый из глобальных игроков в Евразии пытается навязать другим свои формулы и способы контроля, "подсказывая" отдельным странам, как им следует действовать. Но только тот, кто является оператором главных узлов, может определять степень того или иного присутствия. Так что, следует принять за данность, что вентиль международных коридоров евразийско-каспийского региона находится в руках Баку.