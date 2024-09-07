Российские беспилотники залетели в страну НАТО

Воздушные силы ВСУ заявили, что российские «Шахеды» залетели на территорию Румынии. По их данным, это произошло в районе румынской Сабангии (близ черноморского побережья).

Румынские власти ночью предупредили жителей соседних Тулчи и Констанцы о «риске падения объектов из воздушного пространства после нападения РФ на Украину вблизи границы с Румынией».

Сегодня ночью ВСУ сообщали о налете «Шахедов» по Одесской области в районе Измаила и Вилково.