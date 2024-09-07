Ливан обстреливает Израиль

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала обстрел северных районов страны с территории Ливана, запущено порядка 50 снарядов. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«После срабатывания сирен, которые прозвучали в 05:35 (совпадает с московским - прим. ТАСС) в Верхней Галилее, было обнаружено около 30 снарядов, которые пересекли границу со стороны Ливана. Система ПВО Армии обороны Израиля перехватила несколько снарядов, остальные упали на открытой местности. О пострадавших не сообщалось», - говорится в заявлении.

Также отмечается, что после сирен, которые прозвучали в 00:57 и между 02:34 и 02:39 в районе города Кирьят-Шмона, был зафиксирован запуск 20 снарядов со стороны Ливана. Сообщается, что система ПВО ЦАХАЛа перехватила большую часть снарядов, о пострадавших информация не поступала.