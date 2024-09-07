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Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая
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Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая

Рекордный отпуск Байдена

10:18 1078

Президент США Джо Байден менее чем за четыре года провел в отпуске 532 дня. Об этом сообщила газета New York Post.

Это составляет около 40 процентов от 1326 дней, которые он провел на посту главы государства. По подсчетам Республиканского национального комитета, среднестатистическому американцу, который проводит в отпуске 11 дней в году, потребовалось бы примерно 48 лет, чтобы накопить такое количество выходных.

Для сравнения: экс-лидеры США Рональд Рейган и Барак Обама отдыхали всего 11 процентов из своих двух президентских сроков. «Образ Байдена, крепко спящего и откинувшегося на спинку кресла на пляже, в то время как Америка и мир в огне, будет определять его президентство», — заявил главный юрисконсульт бюджетного управления Белого дома при бывшем президенте Дональде Трампе Марк Паолетта.

В 2022 году пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на критику в адрес Джо Байдена из-за его частых поездок в свою резиденцию на пляже в штате Делавэр. Она объяснила, что глава государства может работать откуда угодно.

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