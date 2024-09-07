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Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая
Новость дня
Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая

Оппонент Мадуро сбежал из Венесуэлы

11:06 661

Правительство Венесуэлы заявило, что кандидат в президенты от оппозиции Эдмундо Гонсалес покинул страну в поисках убежища в Испании, сообщает ВВС.

Гонсалес скрывается, и ордер на его арест был выдан после того, как оппозиция оспорила результаты июльских президентских выборов, на которых контролируемый правительством Национальный избирательный совет (CNE) объявил Николаса Мадуро победителем.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила в своем посте в социальных сетях, что после того, как несколько дней назад Гонсалес добровольно обратился за убежищем в посольство Испании в Каракасе, он попросил у правительства Испании политического убежища.

Она добавила, что Каракас дал согласие на его безопасный вылет, и он отбыл. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Гонсалес покинул страну по собственному желанию и на самолете испанских ВВС.

Он добавил, что правительство Испании привержено соблюдению политических прав всех венесуэльцев.

Адвокат Гонсалеса подтвердил агентству AFP, что он уехал из страны в Испанию, но не сообщил никаких подробностей. Пока он отбывал, силы безопасности Венесуэлы окружили посольство Аргентины в столице страны Каракасе. Там укрываются шесть политических оппонентов президента страны Николаса Мадуро. Министерство иностранных дел страны заявило, что «внутри готовились террористические акты».

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