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Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая
Новость дня
Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая

Клинтон вспомнила, как назвала Трампа «русской марионеткой»

11:23 397

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что во время предстоящих дебатов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис последней нужно «напугать» республиканца прямыми нападками. Об этом пишет The New York Times.

Клинтон указала, что Дональд Трамп не отвечает на вопросы оппонентов, избегает конкретики и пользуется тактикой «выжженной земли», атакуя противников. В то же время она отметила, что его можно поставить в неудобное положение.

«Он не знает, как реагировать на существенные, прямые нападки. И я думаю, что с ее прокурорским опытом она будет готова это сделать», — сказала Клинтон.

Она вспомнила, как во время дебатов с Трампом во время президентской кампании 2016 года назвала его «русской марионеткой», после чего он потерялся. Клинтон призвала Харрис разоблачить республиканца как нестабильного лидера, чтобы вызвать у людей сомнения в его компетентности.

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