Ибрагим Калын должен остановить армию Хафтара

Глава турецкой разведки Ибрагим Калын посетил Ливию, чтобы обсудить расширение сотрудничества между Анкарой и Триполи в сфере безопасности. После того как Ибрагим Калын возглавил турецкую разведку, сменив на этом посту Хакана Фидана, его публичность существенно снизилась, а вот политический вес существенно возрос. И если о нем упоминают в медиа, то только в связи с решениями Анкары стратегического характера. Ливия для Турции – ключ к решению многих геополитических проблем, в числе которых и геополитические, и экономические амбиции Анкары, и вопросы безопасности. И плюс к этому – конкуренция с Россией, Францией, ОАЭ и Египтом за влияние в регионе.

Стабильная и выздоравливающая от последствий гражданской войны Ливия – это то, к чему стремится Турция. Именно поэтому Анкара активно участвовала в ливийских событиях 2019–2020 годов на стороне Правительства национального единства в Триполи, признанного ООН, когда так называемая «ливийская национальная армия» Халифы Хафтара рвалась к столице, желая установить там свою власть. Турецкие инструктора и беспилотники тогда сумели остановить этот наступательный порыв армии «фельдмаршала», профинансированной Эмиратами, вооруженной Египтом, обученной и подкрепленной кадрами из российского «Вагнера» - а потом и разгромили ее. Но Хафтар не из тех, кто способен признать поражение – а потому постоянно предпринимает попытки проверить Триполи на прочность. И хотя сегодня внешние спонсоры не столь щедры как раньше – на стремлении «фельдмаршала» взять реванш и его желании получить статус «Верховного правителя всей Ливии» это никак не отражается - и на переговоры с Правительством национального единства он идти отказывается.

Триполи даже предлагало ему место в кабинете министров, что Хафтар счел для себя оскорблением. Он то метит в Верховные – а тут ему «всего лишь» министерский портфель. «Не иначе как унизить меня хотят», - решил он, получив данное предложение – и начал новую вербовку солдат, причем – не только ливийцев, в свою армию, благо деньги от иностранных спонсоров у него еще остались. В Триполи и Анкаре прекрасно понимают, что вербовка – означает подготовку нового наступления. И стоит Хафтару добиться в нем хоть какого-то успеха – финансирование и военная помощь от его зарубежных партнеров будет ему восстановлена в прежних объемах. А это – новый виток гражданской войны, способный поставить жирный полумесяц на надеждах, что Ливия обретет стабильность. Поэтому турецкая разведка и их коллеги из служб безопасности Правительства национального единства как никогда заинтересованы в координации своих действий и тесном сотрудничестве. Которое подразумевает как обмен актуальной разведывательной информации – так и согласование специальных операций против армии Хафтара.