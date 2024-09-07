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Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая
Новость дня
Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая

Таинственный взрыв в Киеве

видео
11:51 224

Утром 8 сентября в Киеве произошел взрыв, частично разрушено двухэтажное здание, пишут украинские СМИ.

Мэр города Виталий Кличко уточнил, что взрыв произошел в Голосеевском районе столицы на территории автотранспортного предприятия произошел взрыв, причина которого до сих пор не установлена. Частично разрушено двухэтажное здание.

По данным мэрии, пожара нет. Под завалами могут быть люди. Экстренные службы уже работают на месте.

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