В Шемахе стартовал Третий фестиваль винограда и вина

В селе Мейсари Шемахинского района 7 сентября начался Третий фестиваль винограда и вина, организованный Государственным агентством по туризму и исполнительной властью района.

Как сообщили в пресс-службе Государственного агентства по туризму (ГАТ), целью фестиваля является популяризация местного виноградарства и виноделия, повышение экспортного потенциала винодельческой продукции, а также ознакомление широкой общественности с древней историей виноградарства и виноделия в Азербайджане и достижениями в этой области.

На территории фестиваля установлены выставочные стенды, зоны мастер-классов и павильоны известных ресторанов, а также предусмотрено участие 23 винных домов. В рамках фестиваля организована музыкальная программа и различные развлечения.

Посетители могут продегустировать винную продукцию местных и зарубежных производителей, а также приобрести понравившиеся вина и другие напитки винодельческой отрасли.

В фестивале активно участвуют как азербайджанские, так и иностранные любители вина, включая производителей вина, представителей индустрии винного туризма, официальных лиц и СМИ.

Стоит отметить, что для зарегистрированных через сайт iticket.az посетителей организованы автобусы, которые доставят их до места проведения фестиваля.

Государственное агентство по туризму продвигает винный туризм на международном уровне, учитывая наличие признанных на мировом рынке местных сортов винограда и марок вин Азербайджана. На западных, северных и северо-западных туристических маршрутах Азербайджана, включая поселок Туг Ходжавендского района, сохранились древние традиции виноделия, использование которых в туристических целях является одним из основных направлений развития национального туризма.

Азербайджан также участвует в материальном и нематериальном винодельческом культурном маршруте «Путь виноградной лозы» (Iter Vitis), созданном Советом Европы и Институтом европейских культурных маршрутов с целью популяризации винного наследия и виноделия, а также устойчивого туризма.

Iter Vitis включает винодельческие маршруты 20 стран, и одна из главных целей этого проекта — сохранение биоразнообразия вина, подчеркивая его уникальность в глобализированном мире.