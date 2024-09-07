USD 1.7000
EUR 1.8896
RUB 0.0193
Подписаться на уведомления
Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая
Новость дня
Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая

В Шемахе стартовал Третий фестиваль винограда и вина

фото
12:06 776

В селе Мейсари Шемахинского района 7 сентября начался Третий фестиваль винограда и вина, организованный Государственным агентством по туризму и исполнительной властью района.

Как сообщили в пресс-службе Государственного агентства по туризму (ГАТ), целью фестиваля является популяризация местного виноградарства и виноделия, повышение экспортного потенциала винодельческой продукции, а также ознакомление широкой общественности с древней историей виноградарства и виноделия в Азербайджане и достижениями в этой области.

На территории фестиваля установлены выставочные стенды, зоны мастер-классов и павильоны известных ресторанов, а также предусмотрено участие 23 винных домов. В рамках фестиваля организована музыкальная программа и различные развлечения.

Посетители могут продегустировать винную продукцию местных и зарубежных производителей, а также приобрести понравившиеся вина и другие напитки винодельческой отрасли.

В фестивале активно участвуют как азербайджанские, так и иностранные любители вина, включая производителей вина, представителей индустрии винного туризма, официальных лиц и СМИ.

Стоит отметить, что для зарегистрированных через сайт iticket.az посетителей организованы автобусы, которые доставят их до места проведения фестиваля.

Государственное агентство по туризму продвигает винный туризм на международном уровне, учитывая наличие признанных на мировом рынке местных сортов винограда и марок вин Азербайджана. На западных, северных и северо-западных туристических маршрутах Азербайджана, включая поселок Туг Ходжавендского района, сохранились древние традиции виноделия, использование которых в туристических целях является одним из основных направлений развития национального туризма.

Азербайджан также участвует в материальном и нематериальном винодельческом культурном маршруте «Путь виноградной лозы» (Iter Vitis), созданном Советом Европы и Институтом европейских культурных маршрутов с целью популяризации винного наследия и виноделия, а также устойчивого туризма.

Iter Vitis включает винодельческие маршруты 20 стран, и одна из главных целей этого проекта — сохранение биоразнообразия вина, подчеркивая его уникальность в глобализированном мире.

Как израильтяне выживают палестинцев с Западного берега
Как израильтяне выживают палестинцев с Западного берега BBC
14:00 217
Кому Иран угрожает войной из-за Зангезура?
Кому Иран угрожает войной из-за Зангезура? наш обзор
12:12 3880
Фадахоссейн Малеки: «Россия уже получила жесткий ответ Ирана»
Фадахоссейн Малеки: «Россия уже получила жесткий ответ Ирана»
12:22 1955
Ибрагим Калын должен остановить армию Хафтара
Ибрагим Калын должен остановить армию Хафтара наша корреспонденция
11:45 2366
Мадуро готовят участь Путина
Мадуро готовят участь Путина наша корреспонденция
7 сентября 2024, 21:09 5341
Социальная политика вглубь и по просторам Азербайджана
Социальная политика вглубь и по просторам Азербайджана наш комментарий
12:03 887
Гарант «Срединного коридора»
Гарант «Срединного коридора» статья концептуальная
04:30 6375
Брат против брата, племянники против дяди
Брат против брата, племянники против дяди главная тема
7 сентября 2024, 19:21 8858
ЦРУ и MI6: мы перед самой серьезной угрозой...
ЦРУ и MI6: мы перед самой серьезной угрозой... горячая тема
04:17 7938
Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая
Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая обновлено 01:37
01:37 25397
Иран: против Зангезура – хорошо, но жить-то надо
Иран: против Зангезура – хорошо, но жить-то надо продолжение главной темы
7 сентября 2024, 16:43 8409

ЭТО ВАЖНО

Как израильтяне выживают палестинцев с Западного берега
Как израильтяне выживают палестинцев с Западного берега BBC
14:00 217
Кому Иран угрожает войной из-за Зангезура?
Кому Иран угрожает войной из-за Зангезура? наш обзор
12:12 3880
Фадахоссейн Малеки: «Россия уже получила жесткий ответ Ирана»
Фадахоссейн Малеки: «Россия уже получила жесткий ответ Ирана»
12:22 1955
Ибрагим Калын должен остановить армию Хафтара
Ибрагим Калын должен остановить армию Хафтара наша корреспонденция
11:45 2366
Мадуро готовят участь Путина
Мадуро готовят участь Путина наша корреспонденция
7 сентября 2024, 21:09 5341
Социальная политика вглубь и по просторам Азербайджана
Социальная политика вглубь и по просторам Азербайджана наш комментарий
12:03 887
Гарант «Срединного коридора»
Гарант «Срединного коридора» статья концептуальная
04:30 6375
Брат против брата, племянники против дяди
Брат против брата, племянники против дяди главная тема
7 сентября 2024, 19:21 8858
ЦРУ и MI6: мы перед самой серьезной угрозой...
ЦРУ и MI6: мы перед самой серьезной угрозой... горячая тема
04:17 7938
Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая
Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая обновлено 01:37
01:37 25397
Иран: против Зангезура – хорошо, но жить-то надо
Иран: против Зангезура – хорошо, но жить-то надо продолжение главной темы
7 сентября 2024, 16:43 8409
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться