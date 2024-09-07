Социальная политика вглубь и по просторам Азербайджана

Повышение доступности населения к услугам DOST, включающих реабилитацию и профессиональное обучение, а также расширение сети предприятий, предоставляющих эти услуги в регионах страны, в том числе на территориях, освобожденных от оккупации, является одним из основных приоритетов социальной политики нашей страны, заявили редакции haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики. В настоящее время в стране действуют семь региональных центров DOST, пять из которых функционируют в Баку, один - в Апшеронском районе и еще один - в Барде. Помимо этого, в Шуше открыт филиал Карабахского регионального центра DOST, а в селе Агалы Зангеланского района - пункт обслуживания Smart DOST, система которого позволяет гражданам получить в прозрачной, удобной и доступной форме более чем 100 онлайн-услуг в сфере труда, занятости, социальной защиты и социального обеспечения.

Отметим, что Карабахский региональный центр DOST, открытый в Барде в прошлом году, охватывает девять административных районов, в числе которых районы, освобожденные от оккупации. В соответствии с современными требованиями Министерством труда и социальной защиты населения созданы 12 учреждений реабилитации и социального обслуживания, а в Габале и Шамкире построены и сданы в эксплуатацию детские реабилитационные центры. Одновременно в основном в регионах созданы новые центры профессионального обучения и учреждения социального обслуживания. В соответствии с поручениями главы государства Министерство труда и социальной защиты населения в настоящее время продолжает расширять в регионах сети центров DOST, реабилитации, социального обслуживания и профессионального обучения. В ближайшие месяцы региональный центр DOST откроется в Нахчыване, где, кстати, планируется создать Центр инклюзивного развития и творчества DOST, который будет способствовать развитию талантов, а также расширять возможности социальной интеграции у людей с инвалидностью, членов семей шехидов и лиц, относящихся к другим уязвимым группам, живущим в автономной республике.