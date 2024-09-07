Социальная политика вглубь и по просторам Азербайджана
Повышение доступности населения к услугам DOST, включающих реабилитацию и профессиональное обучение, а также расширение сети предприятий, предоставляющих эти услуги в регионах страны, в том числе на территориях, освобожденных от оккупации, является одним из основных приоритетов социальной политики нашей страны, заявили редакции haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.
В настоящее время в стране действуют семь региональных центров DOST, пять из которых функционируют в Баку, один - в Апшеронском районе и еще один - в Барде. Помимо этого, в Шуше открыт филиал Карабахского регионального центра DOST, а в селе Агалы Зангеланского района - пункт обслуживания Smart DOST, система которого позволяет гражданам получить в прозрачной, удобной и доступной форме более чем 100 онлайн-услуг в сфере труда, занятости, социальной защиты и социального обеспечения.
Отметим, что Карабахский региональный центр DOST, открытый в Барде в прошлом году, охватывает девять административных районов, в числе которых районы, освобожденные от оккупации.
В соответствии с современными требованиями Министерством труда и социальной защиты населения созданы 12 учреждений реабилитации и социального обслуживания, а в Габале и Шамкире построены и сданы в эксплуатацию детские реабилитационные центры.
Одновременно в основном в регионах созданы новые центры профессионального обучения и учреждения социального обслуживания.
В соответствии с поручениями главы государства Министерство труда и социальной защиты населения в настоящее время продолжает расширять в регионах сети центров DOST, реабилитации, социального обслуживания и профессионального обучения. В ближайшие месяцы региональный центр DOST откроется в Нахчыване, где, кстати, планируется создать Центр инклюзивного развития и творчества DOST, который будет способствовать развитию талантов, а также расширять возможности социальной интеграции у людей с инвалидностью, членов семей шехидов и лиц, относящихся к другим уязвимым группам, живущим в автономной республике.
Предусматривается также создание филиалов DOST в регионах Нахчыванской автономной республики.
В этом году планируется построить центр DOST в Масаллах. Такие же центры строятся в настоящее время в Губинском и Сабирабадском районах, а также в Сумгаите и Гяндже.
Помимо этого, на стадии проектирования находятся работы по созданию центра DOST в Шеки, его филиалов в ряде регионов страны, а также Центров профессионального обучения в Шеки, Губе, Сабирабаде и Масаллах. Также в этом году планируется организовать пункты Smart DOST в Лачине и Физули.
Кроме того, ведутся проектные работы по созданию в Агджабедах и Губе детских реабилитационных центров, а в Кельбаджаре - реабилитационного Центра для лиц с инвалидностью.
В настоящий момент Агентство социального обслуживания, которое находится в ведении Министерства труда и социальной защиты населения, охватывает в регионах республики в общей сложности двадцать один центр социального обслуживания.