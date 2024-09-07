Кому Иран угрожает войной из-за Зангезура?

Параллельно с непрекращающимися предупреждениями официальных лиц Ирана в адрес России, связанными с темой «Зангезурского коридора», официальный Тегеран шлет один за другим сигналы о своей готовности к войне во имя «защиты интересов Исламской Республики в регионе». В редакционной статье полуофициального иранского агентства Mehr четко обозначено, что планы России по деблокированию «Зангезурского коридора», направленные на «объединение тюркского мира», являются для Ирана «прямой угрозой». И чтобы предотвратить ее, Тегеран полон решимости использовать любые инструменты, включая военную силу. Один из ключевых аргументов, определяющих столь непримиримую позицию высшего руководства ИРИ, заключается в том, что транспортные коммуникации (железная дорога и параллельно идущая автотрасса), которые соединят Азербайджан с регионом Нахчыван, «закроют» сухопутные границы Ирана с Арменией.

При этом непонятно, каким образом железная дорога, идущая вдоль границы, может блокировать доступ Ирана к Черному морю через территории Армении и Грузии. Ведь даже если пограничные войска России контролировали бы эти транспортные коммуникации, прервать сухопутное сообщение Ирана с Арменией они все равно бы не смогли. По мнению большинства аналитиков, столь непримиримая позиция Тегерана открытию «Зангезурского коридора» прежде всего связана с тем, что эта транспортная артерия обеспечит через Нахчыван прямую сухопутную связь Азербайджана с Турцией, в результате чего тюркоязычные республики Центральной Азии получат более короткий путь в Европу, нежели нынешний маршрут через Грузию. Не случайно многие международные эксперты считают Зангезурский транспортный коридор частью более широкого «Туранского коридора». Напомним, что администрация Байдена, срок полномочий которой истекает, также напрямую заинтересована в создании «Туранского маршрута» (в Вашингтоне его называют «Срединным коридором»), о чем неоднократно заявляли официальные представители Госдепартамента. Несомненно, США поддерживают этот коридор как альтернативный торговый маршрут в обход России, при этом полностью исключая любое участие Москвы в контроле над ним.

В редакционной статье Mehr прямо говорится о том, что после победы Азербайджана над Арменией в 44-дневной войне идея «Зангезурского коридора» возникла с единственной целью - объединить тюркский мир и заложить основу для «Срединного коридора», связывающего Китай с Европейским союзом. Mehr также утверждает, что фактически реализация плана «Срединного коридора» противоречит национальным интересам не только Ирана, но и России, поскольку оставит в итоге и Тегеран, и Москву за пределами будущих транзитных маршрутов, а также навсегда перекроет Ирану доступ в Европу. «Несмотря на такой геополитический риск, после недавнего визита президента России Владимира Путина в Баку и его встречи с азербайджанским коллегой создается впечатление, что Россия допускает просчет в управлении этим неминуемым риском», - пишет полуофициальное иранское агентство.