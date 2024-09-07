Фадахоссейн Малеки: «Россия уже получила жесткий ответ Ирана»

Член Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Фадахоссейн Малеки призвал Москву отказаться от «парадоксальных действий» в вопросе «Зангезурского коридора» и намекнул, что иранская дипломатия готова на «решительный ответ».

Малеки назвал поддержку коридора «ударом в спину». Депутат отметил, что Россия уже получила жесткий ответ от Ирана по вопросу трёх островов в Персидском заливе, а теперь «повторяет ту же ошибку с Зангезуром».