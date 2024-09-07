Назначения от Зеленского
12:53 946
Президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Ирину Верещук на должность заместителя руководителя Офиса президента страны, пишут украинские СМИ.
Также Александра Камышина назначили внештатным советником президента Украины по стратегическим вопросам, Виктора Микиту - заместителем председателя ОП, а Дмитрия Литвина - советником президента по вопросам коммуникаций.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!