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Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая
Новость дня
Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая

Назначения от Зеленского

12:53 946

Президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Ирину Верещук на должность заместителя руководителя Офиса президента страны, пишут украинские СМИ.

Также Александра Камышина назначили внештатным советником президента Украины по стратегическим вопросам, Виктора Микиту - заместителем председателя ОП, а Дмитрия Литвина - советником президента по вопросам коммуникаций.

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