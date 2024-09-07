Индусы возьмут план и поедут к Путину

Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал заявил о поездке в Россию «для переговоров с президентом России Владимиром Путиным по Украине», пишет India Today.

Представитель Индии запланировал поездку в Москву с 10 по 11 сентября, он представит план по прекращению войны в Украине, утверждает канал.

«Довал обсудит мирные усилия, направленные на прекращение войны в Украине», - отмечает канал, ссылаясь на собственные источники.

Целью визита также является участие во встрече представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, где будет возможность провести переговоры с российскими и китайскими официальными лицами, отмечает India Today.