Украина запретит россиянам звонить домой

Украина ужесточит условия содержания в плену российских военных, лишив их возможности совершать телефонные звонки родным. Об этом в эфире украинского телемарафона заявил в субботу, 7 сентября, уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен пояснил, что российским военным в плену ранее было предоставлено право на звонки на родину, хотя это и не требуется согласно Женевским конвенциям, определяющим условия содержания военнопленных. При этом у россиян останется право на переписку, которое закреплено в международных соглашениях.

Лубинец сообщил об изменении отношения Киева к российским военнопленным, комментируя сообщения о расстреле солдат ВСУ, пытавшихся сдаться в плен РФ. В начале сентября американский телеканал CNN опубликовал два таких ролика.

Комментируя эти случаи, Лубинец заявил, что украинская сторона при обращении с военнопленными, «к сожалению или к счастью», не может вести себя подобным образом, но все же меняет некоторые вещи. Он отметил, что ранее в Украине было много дискуссий по поводу права на звонки для россиян из плена.