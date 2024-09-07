Последнее сражение: Трамп выступает, Харрис наступает

Во вторник, 10 сентября, в Филадельфии пройдут единственные дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Их значение трудно переоценить. В конце июня президент Джо Байден вчистую проиграл дебаты Трампу и через месяц вынужден был покинуть гонку. Харрис - несравненно более сильный полемист и соперник для Трампа, и это сильно беспокоит сторонников экс-президента. За пять дней до дебатов Харрис закрылась в комнате одного из отелей города Питтсбурга и стала готовиться к поединку. Там ей приготовили схореографированный тренинг, в котором один из помощников не просто играл Трампа с его возможными вопросами, но и вживался в роль, приобретая внешность соперника с его квадратным костюмом и длинным галстуком.

Подготовка Трампа идет по упрощенному сценарию. Ее даже называют не «подготовкой к дебатам», а «временем для политики». Никто не изображает Харрис. Иногда помощники садятся на другом конце длинного стола и начинают задавать вопросы, иногда они приближаются к боссу «нос к носу». Роль интервьюера играет ультраправый конгрессмен от Флориды Мэтт Гэтц. У этой подготовки двух соперников, как ее ни называть, различные цели. Американские избиратели знают Трампа как облупленного. Ничего нового он им сказать не может, и помощники лишь хотят освежить в памяти этого 78-летнего человека его пресловутые заслуги. Для Харрис это своего рода презентация перед широкой публикой. Далеко не все смотрели съезд демократов, а на дебаты соберется гораздо большая аудитория. И многие избиратели, особенно в колеблющихся штатах, хотят знать, кто она такая, с чем ее едят.

Стиль поведения Харрис ясен. Она должна продемонстрировать спокойное, хладнокровное поведение и при случае попытаться спровоцировать Трампа с его агрессивными манерами, которые часто оказываются разрушительными. «Ей не нужно поддаваться на провокации, ей следует самой провоцировать, - говорит Хиллари Клинтон, имеющая опыт дебатов с Трампом. — Когда я сказала, что он является российской марионеткой, он просто взорвался от гнева. То же самое нужно повторять и теперь». Советники и помощники в один голос убеждают Трампа, что ему не следует продолжать оскорблять Харрис, как он это делал до сих пор. Слова «товарищ Камала» и «ультралиберал» следует, говорят они, убрать из лексикона, на избирателей это не производит впечатления. Также необходимо избегать женоненавистнического языка, который Трамп часто проявляет в частных разговорах, и не намекать на некие романтические, экстраматримониальные отношения Харрис с бывшим мэром Сан-Франциско Уилли Брауном. Но самозабвенный нарцисс, не обремененный избытком интеллекта, Дональд Трамп до сего времени не слишком прислушивался к этим советам. Во время своей 49-минутной пресс-конференции в минувшую пятницу он разглагольствовал непонятно о чем, блуждал в лабиринтах своей мутной логики и говорил о вещах, которые не имеют никакого отношения к избирательной кампании и руководству страной.

Ему говорят: «Прекратите переходить на личности, говорите о делах!» Но это не его стихия. В четверг во время встречи в экономическом клубе в Нью-Йорке его спросили, как он видит проблему детского здравоохранения. «Детское здравоохранение есть детское здравоохранения, в этой стране оно должно быть», - таков был весь его ответ. В субботу в Висконсине его попросили наметить контуры его будущей внутренней политики. Он ответил, что намерен ликвидировать в стране Министерство образования. И, не объясняя причин, перешел на свою любимую тему — на угрозы в адрес политических доноров, которые ему недостаточно помогают, адвокатов, которые недостаточно защищают, и журналистов, которые его перевирают. Он повторил, что в случае победы на выборах разберется со всеми, кто ему изменял. На том же ралли он вновь предался горячо любимой теме о том, как его обманули на выборах 2020 года, и пообещал использовать против всех своих недругов всю силу президентской власти. В случае победы на выборах, конечно. Но его шансы на достижение этой победы тают с каждым днем. Как мы уже сообщали, против него выступил бывший вице-президент США в администрации Джорджа Буша-младшего - 83-летний Дик Чейни, возможно, самый сильный и авторитетный «вице» в истории Америки.