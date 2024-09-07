Иран в отказе

Информация об отправке Ираном баллистических ракет России «не соответствует действительности, Тегеран поддерживает политическое решение кризиса вокруг Украины и переговорный процесс», заявил в воскресенье представитель иранского МИД Насер Канаани.

«Он подчеркнул, что принципиальный подход Исламской Республики Иран к кризису на Украине остается неизменным, и указал, что неоднократные заявления о поставках баллистических ракет России являются политически мотивированными и полностью безосновательными», - пишет агентство Mehr.

Как отметил Канаани, «с начала войны в Украине Исламская Республика Иран никогда не являлась участницей конфликта».

Также он отметил, что «военное сотрудничество Тегерана и Москвы началось задолго до войны в Украине и что оно проходит в рамках международного права и не имеет никакого отношения к событиям в Украине».