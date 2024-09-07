USD 1.7000
EUR 1.8896
RUB 0.0193
Подписаться на уведомления
Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая
Новость дня
Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая

Иран в отказе

13:38 888

Информация об отправке Ираном баллистических ракет России «не соответствует действительности, Тегеран поддерживает политическое решение кризиса вокруг Украины и переговорный процесс», заявил в воскресенье представитель иранского МИД Насер Канаани.

«Он подчеркнул, что принципиальный подход Исламской Республики Иран к кризису на Украине остается неизменным, и указал, что неоднократные заявления о поставках баллистических ракет России являются политически мотивированными и полностью безосновательными», - пишет агентство Mehr.

Как отметил Канаани, «с начала войны в Украине Исламская Республика Иран никогда не являлась участницей конфликта».

Также он отметил, что «военное сотрудничество Тегерана и Москвы началось задолго до войны в Украине и что оно проходит в рамках международного права и не имеет никакого отношения к событиям в Украине».

Как израильтяне выживают палестинцев с Западного берега
Как израильтяне выживают палестинцев с Западного берега BBC
14:00 240
Кому Иран угрожает войной из-за Зангезура?
Кому Иран угрожает войной из-за Зангезура? наш обзор
12:12 3904
Фадахоссейн Малеки: «Россия уже получила жесткий ответ Ирана»
Фадахоссейн Малеки: «Россия уже получила жесткий ответ Ирана»
12:22 1967
Ибрагим Калын должен остановить армию Хафтара
Ибрагим Калын должен остановить армию Хафтара наша корреспонденция
11:45 2377
Мадуро готовят участь Путина
Мадуро готовят участь Путина наша корреспонденция
7 сентября 2024, 21:09 5342
Социальная политика вглубь и по просторам Азербайджана
Социальная политика вглубь и по просторам Азербайджана наш комментарий
12:03 891
Гарант «Срединного коридора»
Гарант «Срединного коридора» статья концептуальная
04:30 6385
Брат против брата, племянники против дяди
Брат против брата, племянники против дяди главная тема
7 сентября 2024, 19:21 8861
ЦРУ и MI6: мы перед самой серьезной угрозой...
ЦРУ и MI6: мы перед самой серьезной угрозой... горячая тема
04:17 7947
Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая
Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая обновлено 01:37
01:37 25402
Иран: против Зангезура – хорошо, но жить-то надо
Иран: против Зангезура – хорошо, но жить-то надо продолжение главной темы
7 сентября 2024, 16:43 8409

ЭТО ВАЖНО

Как израильтяне выживают палестинцев с Западного берега
Как израильтяне выживают палестинцев с Западного берега BBC
14:00 240
Кому Иран угрожает войной из-за Зангезура?
Кому Иран угрожает войной из-за Зангезура? наш обзор
12:12 3904
Фадахоссейн Малеки: «Россия уже получила жесткий ответ Ирана»
Фадахоссейн Малеки: «Россия уже получила жесткий ответ Ирана»
12:22 1967
Ибрагим Калын должен остановить армию Хафтара
Ибрагим Калын должен остановить армию Хафтара наша корреспонденция
11:45 2377
Мадуро готовят участь Путина
Мадуро готовят участь Путина наша корреспонденция
7 сентября 2024, 21:09 5342
Социальная политика вглубь и по просторам Азербайджана
Социальная политика вглубь и по просторам Азербайджана наш комментарий
12:03 891
Гарант «Срединного коридора»
Гарант «Срединного коридора» статья концептуальная
04:30 6385
Брат против брата, племянники против дяди
Брат против брата, племянники против дяди главная тема
7 сентября 2024, 19:21 8861
ЦРУ и MI6: мы перед самой серьезной угрозой...
ЦРУ и MI6: мы перед самой серьезной угрозой... горячая тема
04:17 7947
Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая
Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая обновлено 01:37
01:37 25402
Иран: против Зангезура – хорошо, но жить-то надо
Иран: против Зангезура – хорошо, но жить-то надо продолжение главной темы
7 сентября 2024, 16:43 8409
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться