Как израильтяне выживают палестинцев с Западного берега

Расследование BBC показывает, что в последние годы практика создания неформальных израильских микропоселений на палестинских территориях становится все более распространенной. Десятки таких структур, которые называют «форпостами», захватывают землю, а их создатели часто выживают из этих районов палестинцев, которые жили там годами. К этому причастны организации со связями в израильском правительстве.

Пожилая палестинка по имени Аиша Штайех рассказывает, что в октябре прошлого года ей к голове приставили дуло пистолета и приказали освободить землю, которую в течение полувека она называла своим домом. Так, говорит она, закончилась травля с угрозами, начавшаяся еще в 2021 году, после того, как рядом с ее домом на Западном берегу реки Иордан появилось незаконное поселение израильтян. Как показывают данные, проанализированные BBC, в последние годы таких поселений, которые принято называть «форпостами», становилось все больше. Сейчас на Западном берегу их по крайней мере 196. 29 из них появились в течение прошедшего года. Это — самый сильный прирост за все время наблюдений. Это могут быть фермы, кучки строений или даже группы автомобильных прицепов. Никаких четких границ у форпостов нет. Они еще более автономны и неформальны, чем более крупные еврейские поселения на палестинских территориях. Они незаконны и по международным, и по израильским законам. Но журналисты Всемирной службы BBC изучили документы, которые показывают, что деньги и землю для создания этих поселений предоставляют организации, тесно связанные с израильским правительством.

Анализируя открытые данные, BBC изучила распространение этих форпостов и узнала личность человека, который, как утверждает Аиша Штайех, угрожал ей. Эксперты считают, что такими мерами землю удается захватывать куда быстрее, чем через строительство крупных поселений, и подчеркивают, что эта практика все чаще сопряжена с насилием и вмешательством в жизнь палестинских общин. Официальных данных на этот счет не существует. Но проект BBC Eye изучил списки таких форпостов и карту их размещения, составленные израильскими правозащитными проектами Peace Now и Kerem Navot, а также данные палестинской администрации, которая управляет частью оккупированных земель на Западном берегу. Анализ сотен спутниковых изображений подтверждает, что форпосты действительно находятся в этих местах, и позволяет установить, когда они появились. Чтобы доказать, что они до сих пор существуют, официальных данных на этот счет не существует. Но проект BBC Eye изучил списки таких форпостов и карту их размещения, составленные израильскими правозащитными проектами Peace Now и Kerem Navot, а также данные палестинской администрации, которая управляет частью оккупированных земель на Западном берегу. Анализ сотен спутниковых изображений подтверждает, что форпосты действительно находятся в этих местах, и позволяет установить, когда они появились. Чтобы доказать, что они до сих пор существуют, BBC анализировала публикации в соцсетях, данные израильских властей и СМИ. Наш анализ показывает, что почти половина таких поселений — 89 из 196 — появились за последние пять лет. Деятельность некоторых из них сопряжена с насилием против палестинских жителей Западного берега. В этом году власти Великобритании ввели санкции против восьми поселенцев-экстремистов за призывы к насилию или за сами насильственные действия в отношении палестинцев. По меньшей мере шесть человек были причастны к сооружению или до сих пор живут в незаконных форпостах. Ави Мизрахи, бывший командир израильской армии на Западном берегу, говорит, что большая часть поселенцев — законопослушные граждане Израиля, но признает, что существование форпостов делает перспективу столкновений более реальной. «Если размещать в каком-то районе незаконные поселения, то это накаляет отношения с палестинцами, живущими там», - говорит он. Один из израильских экстремистов, попавших под санкции, - Моше Шарвит - тот самый мужчина, который, как утверждает палестинка Аиша, угрожал ей оружием. И Шарвит, и организованный им форпост, сооруженный всего в 800 метрах от дома Аиши, попали в санкционные списки США в марте этого года. В документах о санкциях говорилось, что поселение является «опорным пунктом, с которого он чинит насилие в отношении палестинцев». «Он превратил нашу жизнь в кошмар», — говорит Аиша, вынужденная теперь жить вместе со своим сыном в городке неподалеку от Наблуса на Западном берегу. На Западном берегу существуют еврейские поселения — анклавы с городской застройкой, построенные с разрешения израильских властей. У форпостов никаких разрешений нет. Впрочем, и те, и другие являются незаконными с точки зрения международного права, которое запрещает размещать гражданское население в оккупированных районах. Израильские поселенцы в качестве оправдания говорят, что у евреев есть религиозные и исторические корни в этих местах. В июле Международный суд ООН принял основополагающее решение, постановившее, что Израиль должен остановить строительство поселений и вывезти всех поселенцев из оккупированных палестинских районов. Израиль отверг это решение как однобокое и «фундаментально неверное». И, несмотря на отсутствие у форпостов какого-либо легального статуса, ничто не говорит о том, что израильское правительство как-то препятствовало их появлению. BBC нашла новые доказательства того, что две организации с тесными связями в израильском правительстве помогают деньгами и землей для организации новых таких структур на Западном берегу. Одна из них — «Всемирная сионистская организация» (WZO), основанная больше века назад и внесшая огромный вклад в создание государства Израиль. У WZO есть «Отдел поселений», в обязанности которого входит управление большими территориями, оккупированными Израилем после 1967 года. Этот отдел финансируется деньгами израильских налогоплательщиков и позиционирует себя как часть израильского государства.

BBC изучила контракты, копии которых раздобыла организация Peace Now. Они показывают, что «Отдел поселений» неоднократно выделял участки земли, на которых появлялись израильские форпосты. В этих контрактах WZO запрещает строительство на этих участках каких-либо сооружений и утверждает, что земля используется только для выращивания урожая или выпаса скота. Но на спутниковых снимках видно, что по крайней мере в четырех случаях на этих землях шло незаконное строительство. Один из этих контрактов был подписан с израильтянином по имени Зви Бар Йосеф в 2018 году. Как и Моше Шарвит, в этом году он попал под санкции Великобритании и США за угрозы и насилие в отношение палестинцев. BBC связалась с WZO и спросила, в курсе ли организация, что многие из участков, выделенных для сельхозработ, на самом деле используются для сооружения форпостов. WZO не ответила на вопросы Би-би-си. Об этом же мы спросили Зви Бар Йосефа, и он тоже ничего не ответил. BBC обнаружила также два документа, свидетельствующие о том, что еще одна поселенческая организация под названием «Амана» дала в долг большие суммы для финансирования форпостов. В одном из таких случаев был выделен кредит в миллион израильских шекелей (270 тыс. долларов) для сооружения теплиц в форпосте, который является незаконным даже по израильским законам. «Амана» была основана в 1978 году и с тех пор работает в содействии с израильским правительством над строительством поселений на Западном берегу. В последние годы, однако, появились свидетельства ее участия в поддержке форпостов. Существует запись встречи руководителей организации, слитая одним из активистов. На ней исполнительный директор Зеев Хевер говорит: «В последние три года мы расширились в области ферм для выпаса. Сейчас районы [контролируемые ими] почти в два раза больше, чем поселения с застройкой». В этом году правительство Канады включило «Аману» в санкционный список частных лиц и организаций, ответственных за «насильственные и разрушительные действия в отношении палестинцев и их собственности на Западном берегу». В числе действий, вызвавших санкции, сооружение форпостов не упоминалось. Журналисты BBC пытались связаться с «Аманой» и задать вопросы о том, почему она предоставляет кредиты для создания форпостов. Компания не ответила на запрос Би-би-си. Существует тенденция легализации этих форпостов задним числом, такими решениями израильские власти по сути превращают их в поселения. В прошлом году процесс легализации был начат в отношении по меньшей мере 10 форпостов, а еще шесть получили законный статус поселения. В феврале этого года Моше Шарвит, поселенец, который, как утверждает Аиша Штайех, выгнал ее с ее земли, провел «день открытых дверей» на своем форпосте и пригласил туда съемочную команду. Высказывался он весьма откровенно и заявлял, что форпосты — крайне эффективный метод захвата земель. «Сильнее всего мы переживаем, что, когда строится поселение, мы ограничены его забором и не можем расширяться, — говорил он собравшимся. — Эта ферма — очень важное дело, но еще важнее — земля вокруг». По словам Шарвита, он контролирует тут около семи квадратных километров земли, а это гораздо больше, чем могут позволить себе крупные еврейские поселения городского типа. Хагит Офран из организации Peace Now говорит, что именно захват земли, часто принадлежащей палестинским общинам, есть главная цель поселенцев, создающих форпосты. «Те, кто живут на холмах [т.е. в форпостах], считают себя защитниками окрестных земель и ставят своей целью выжить палестинцев из этих окрестностей», — подчеркивает она. Аиша Штайех рассказывает, что угрозы и издевательства Моше Шарвита начались сразу же после того, как он создал свой форпост в 2021 году. Ее муж Набиль пас коз на землях, которые были в распоряжении семьи в течение десятилетий. Но Шарвит приезжал на своем джипе в компании молодых поселенцев и гонял коз. «Я говорил ему, что мы уйдем, если на то будет решение властей, полиции или судьи. А он заявлял мне: «Я тут власть, я тут судья и полиция», — говорит Набиль. Ограничивая возможности для выпаса скота, поселенцы типа Шарвита делают жизнь палестинцев все труднее и труднее, говорит Моаяд Шаабан. В палестинской администрации он возглавляет «Комиссию по сопротивлению колонизации и огораживанию». «Заканчивается тем, что у палестинцев не остается ничего. Они не могут добывать пропитание, не могут пасти скот, не могут получить воду». После нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года и израильской наземной операции в Газе действия Моше Шарвита стали еще более агрессивными, говорит израильтянин Ариэль Моран, защищающий палестинцев, столкнувшихся с нападками поселенцев. Раньше, по его словам, Шарвит ходил по полям с пистолетом, но теперь делает это с автоматом. И угрозы его стали еще более конкретными. «Я думаю он понял, что можно не ждать год или два, постепенно изматывая местные семьи, решил, что все можно провернуть за ночь. И это работает», — говорит он.