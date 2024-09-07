Представитель Пентагона встретился с помощником Алиева

Глава европейско-евразийского центра Разведывательного управления при Минобороны США Патрик Прайор в ходе своего визита в Баку встретился с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым, сообщили в посольстве США в Баку.

На встрече были обсуждены американо-азербайджанские отношения и сотрудничество в сфере безопасности.