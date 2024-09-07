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Лига наций: Азербайджан в гостях у Словакии

Отдел спорта
14:26 797

Сегодня в 20:00 по бакинскому времени в словацком Кошице начнется матч футбольной Лиги наций между сборными Словакии и Азербайджана.

Судить встречу будет бригада арбитров из Польши во главе с Дамианом Сильвестржаком.

Сборная Азербайджана проиграла в 1-м туре дома Швеции - 1:3. Словакия в гостях победила Эстонию - 1:0.

В другом матче нашей группы шведы сегодня примут эстонцев. Эта игра начнется в 22:45 по бакинскому времени.

Турнирное положение

1.Швеция - 3 очка, разница мячей 3-1 (1 матч)

2.Словакия - 3, 1-0 (1)

3.Эстония - 0, 0-1 (1)

4.Азербайджан - 0, 1-3 (1).

Эти команды выступают в группе 1 лиги «С». Победители четырех групп в лиге «С» автоматически поднимутся в лигу «B». Команды, занявшие 2-е места в лиге «С», сыграют с третьими командами лиги «B» в борьбе за повышение в классе. Две команды с худшими показателями среди занявших четвертые места в лиге «С» опустятся в лигу «D», а две команды с лучшими показателями сыграют в плей-офф со сборными, занявшими 2-е места в лиге «D». Матчи плей-офф пройдут в марте 2025 года.

По итогам нынешнего розыгрыша Лиги наций четыре команды получат право сыграть в плей-офф за попадание на чемпионат мира-2026. Однако команды из лиги «С» даже теоретически не имеют шансов попасть в эту четверку.

Сборные Азербайджана и Словакии провели 10 матчей. Дважды побеждала наша команда, в восьми играх сильнее были словаки. В последнем матче, который состоялся в сентябре 2022 года, Азербайджан обыграл Словакию в Трнаве - 2:1.

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