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Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая
Новость дня
Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая

Украина столкнулась с нехваткой подразделений

14:36 1046

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с существенной нехваткой подкреплений под Покровском. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на украинских военнослужащих.

По их сведениям, из-за того, что подкрепления поступают довольно редко, солдаты измотаны и деморализованы. Особенно тяжелая ситуация сложилась в пехотных подразделениях под Красноармейском и в других местах на фронте в Донбассе.

Шесть украинских офицеров подтвердили телеканалу, что дезертирство и невыполнение приказов становятся распространенными проблемами, особенно среди новобранцев. «Они отправляются на позиции один раз и, если выживают, никогда не возвращаются. Они либо покидают свои позиции и отказываются идти в бой, либо пытаются найти способ уйти из армии», - рассказал один из собеседников телеканала.

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