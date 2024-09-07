На украинскую армию отправляют народные ополчения

Минобороны РФ совместно с руководством Белгородской области начали формировать добровольческий отряд «Барс-Белгород», который будет обеспечивать оборону региона, в том числе противодействовать украинским ДРГ. Аналогичные формирования создаются также в Курской и Воронежской областях. «Курская аномалия» или, по российской терминологии, «ситуация», связанная с вторжением ВСУ в Курскую область, дала неожиданный толчок направлению мысли современного «сумрачного военного гения». Уничтожив легендарные пограничные войска и превратив их из элитных частей в коммерческую службу по продаже всевозможных разрешений в приграничной зоне, российское командование теперь стремится… нет, не исправить свои ошибки, а создать вместо них эрзац - заменитель в виде «полков территориальной защиты». Уверяя, что они «нерушимой стеной обороны стальной» встанут на пути всякого, кто покусится на российские границы.

Причем – серьезно так уверяют, что называется, «на чистом глазу». При этом, следим за руками, оснащение этих потешных полков артиллерией, бронетехникой и станковыми пулеметными системами не планируется. Видимо, предполагается, что «калашей» и легких пулеметов хватит. Также не планируется и углубленное обучение личного состава, и пополнение его подготовленным офицерским корпусом, специально заточенным под несение пограничной службы, науки весьма специфической. Так, автора этих строк ей учили целых пять лет. Судя по всему, теперь в России это признано излишним, и представление о «полках территориальной защиты» формируется у российских генералов на основании романтических представлений о военнообязанных швейцарцах, американских рейнджерах и других продуктах кинематографа. Дескать, а что нам заморачиваться, наберем охранников из «Пятерочки» и других частных охранных предприятий, вооружим их «калашами», отдадим под командование офицеров запаса, и все будет в шоколаде.

Вот только люди, погруженные в тему, понимают, что за публика будет в реальности состоять в этих потешных полках. И какая атмосфера будет в зоне их расположения. Есть аксиома: гражданские с оружием в зоне боевых действий не только бесполезны, но зачастую и категорически опасны. Что доказывает в том числе и опыт российско-украинской войны. Мародерство они остановить не в состоянии, кадровые армейские подразделения остановить не могут, просто разбегаясь перед ними, а вот стрелять в кого попало и, что характерно, по своим в тылу своих войск – это у них вполне получается. Весьма показательны заметки, которые публикуют в Сети даже Z-военкоры: «У нашего волонтерского пункта была охрана. Не буду обсуждать конкретику грубейших, немыслимых нарушений элементарных правил безопасности, которые этой охране совершенно безразличны. Я, будучи гостем, аккуратно пытался им там намекнуть - бесполезно… Но свою полную профнепригодность эта охрана пыталась компенсировать пароноидальным подозрением всех вокруг. Безусловное доверие у них вызывали только понторезы, обильно увешанные шевронами. Обстановку они создали такую, как будто бы вокруг нас шел непрерывный бой. Страх парализует мозг. У них и так-то там не самый высокий айкью, а тут он сжался просто до неспособности сложить два и два». И еще: «До этой поездки я был на 100% уверен в необходимости вооружения теробороны. Сейчас я уже не так уверен. Это совершенно морально неготовые, неустойчивые люди. Дать им оружие? Да, часть из них (кажется, в другой области) готовили вагнера. Но этих, видимо, нет. Да и если люди дебилы, то нормально действовать они могут только под жестким руководством нормальных командиров. А если дебилами управляют такие же дебилы?»