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Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая
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Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая

Первый зарубежный визит Пезешкиана

14:57 1446

Президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует посетить Ирак в среду, чтобы провести двусторонние встречи с иракскими официальными лицами, сообщает Mehr. Это первый зарубежный визит Пезешкиана в качестве президента Исламской Республики Иран.

В конце августа посол Исламской Республики Иран в Ираке Мохаммад Казем Аль-Садег заявил, что президент Ирана планирует посетить Ирак по приглашению премьер-министра Ирака Мохаммеда Шиа Аль-Судани.

Он сообщил, что меморандумы о взаимопонимании, которые должны были быть подписаны президентами двух стран во время запланированного визита покойного президента Ибрагима Раиси, будут подписаны во время предстоящего визита Пезешкиана в Ирак.

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