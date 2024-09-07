Президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует посетить Ирак в среду, чтобы провести двусторонние встречи с иракскими официальными лицами, сообщает Mehr. Это первый зарубежный визит Пезешкиана в качестве президента Исламской Республики Иран.

В конце августа посол Исламской Республики Иран в Ираке Мохаммад Казем Аль-Садег заявил, что президент Ирана планирует посетить Ирак по приглашению премьер-министра Ирака Мохаммеда Шиа Аль-Судани.

Он сообщил, что меморандумы о взаимопонимании, которые должны были быть подписаны президентами двух стран во время запланированного визита покойного президента Ибрагима Раиси, будут подписаны во время предстоящего визита Пезешкиана в Ирак.