Главный следователь России стал композитором

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин написал посвященную Великой Отечественной войне песню. Информацию об этом сообщает Информационный центр СК РФ.

«А.Бастрыкин. Подвиг комбата», — говорится в подписи к видео, которое опубликовано в Telegram-канале Информцентра. Сообщается, что Бастрыкин является автором текста песни, которая была исполнена с использованием нейросетей.

В музыкальной композиции, как сообщается, «воспеваются доблестные поступки солдат и их жертвенность во имя мира», при этом видеоряд сопровождается архивными записями документальных фильмов и телепередач о Великой Отечественной войне.