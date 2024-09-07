В Иране признали поставку ракет России

«Мы вынуждены осуществлять бартер для удовлетворения наших потребностей, включая импорт сои и пшеницы. Часть бартера предусматривает отправку ракет, а другая часть - отправку ударных беспилотников в Россию», - приводит слова Арестани оппозиционное издание Iran International.

На вопрос, может ли отправка баллистических ракет в Россию привести к дальнейшим санкциям против Ирана, иранский законодатель ответил: «Хуже, чем сейчас, быть не может. Мы даем ракеты «Хезболле», ХАМАС и «Хашд аш-Шааби» (шиитское ополчение в Ираке), то почему бы не дать их России?»

«Мы продаем оружие и получаем доллары. Мы обходим санкции через наше партнерство с Россией. Мы импортируем из России сою, кукурузу и другие товары. Европейцы продают оружие Украине. НАТО вошло в Украину, то почему бы нам не поддержать нашего союзника, отправив ракеты и беспилотники в Россию?» – считает Ардестани.