В Иране признали поставку ракет России
Иранский депутат Ахмад Бахшаеш Ардестани признал поставку России баллистических ракет, несмотря на опровержение иранского МИД.
«Мы вынуждены осуществлять бартер для удовлетворения наших потребностей, включая импорт сои и пшеницы. Часть бартера предусматривает отправку ракет, а другая часть - отправку ударных беспилотников в Россию», - приводит слова Арестани оппозиционное издание Iran International.
На вопрос, может ли отправка баллистических ракет в Россию привести к дальнейшим санкциям против Ирана, иранский законодатель ответил: «Хуже, чем сейчас, быть не может. Мы даем ракеты «Хезболле», ХАМАС и «Хашд аш-Шааби» (шиитское ополчение в Ираке), то почему бы не дать их России?»
«Мы продаем оружие и получаем доллары. Мы обходим санкции через наше партнерство с Россией. Мы импортируем из России сою, кукурузу и другие товары. Европейцы продают оружие Украине. НАТО вошло в Украину, то почему бы нам не поддержать нашего союзника, отправив ракеты и беспилотники в Россию?» – считает Ардестани.