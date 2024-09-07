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Азербайджан против Франции в финале чемпионата Европы

Эльмир Алиев, отдел спорта
15:30 1029

Сегодня в Таллинне на молодежном чемпионате Европы по дзюдо проходят смешанные командные соревнования.

Сборная Азербайджана в составе Айдына Рзаева (73 кг), Вусала Галандарзаде (73 кг), Мамедрзы Гаджизаде (90 кг), Кенана Насибова (свыше 90 кг), Аждара Багирова (свыше 90 кг), Хадиджы Гадашовой (57 кг), Фидан Ализаде (57 кг), Пярваны Абдуллаевой (70 кг) и Нигяр Сулеймановой (свыше 70 кг) вышла в финал.

В 1/8 финала наша команда победила Болгарию - 4:1. Затем была уверенно пройдена команда Турции - 4:0. В полуфинале Азербайджана одолел Нидерланды - 4:2. В финале азербайджанские дзюдоисты встретятся с Францией.

Выход в финал - это уже максимальное достижение для молодежной сборной Азербайджана на чемпионатах Европы. До сих пор лучшим результатом была бронза Евро-2022 в Праге.

На нынешнем чемпионате Европы Азербайджан уже написал историю. В индивидуальных соревнованиях наши дзюдоисты завоевали 4 золота, 2 серебра и 2 бронзы. Это лучший результат за всю историю выступления Азербайджана на молодежных Евро! Наша команда уверенно заняла 1-е место в общекомандном зачете.

В Таллинне на высшую ступень пьедестала почета поднялись Кенуль Алиева (48 кг), Фидан Ализаде (57 кг), Вусал Галандарзаде (73 кг) и Сулейман Шукюров (81 кг). Серебро у Низами Имранова (60 кг) и Аслана Коцоева (90 кг). Бронзу взяли Тунджай Шамиль (90 кг) и Кенан Насибов (свыше 100 кг).

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