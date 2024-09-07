Политолог Шахиноглу: «Армения хочет купить южнокорейское оружие. Азербайджан должен сыграть на опережение»

Если министр обороны страны совершает поездку в другую страну, то этому есть как минимум две причины, написал на своей странице в Facebook политолог Эльхан Шахиноглу, комментируя визит министра обороны Армении Сурена Папикяна в Южную Корею.

«Первая причина – интерес в развитии военного сотрудничества с этой страной, вторая – интерес к военной технике этой страны.

Поскольку поездка министра обороны Армении Сурена Папикяна в далекую Южную Корею, вероятно, в меньшей степени связана с военным сотрудничеством, это означает, что Ереван проявляет интерес к военной технике этой страны. После Франции, Индии и Ирана Армения также хочет приобрести военную технику из Южной Кореи.

Южная Корея ежегодно экспортирует военную продукцию на сумму около 15 миллиардов долларов и является восьмым по величине экспортером оборонной продукции в мире. Южная Корея производит танки, артиллерийские системы и ряд боевых самолетов. В оборонной промышленности Южной Кореи работает около 80 компаний, в которых трудятся примерно 45 тысяч человек.

Эксперты считают, что производимая Южной Кореей военная техника в ряде случаев превосходит западные аналоги. Например, в 2023 году Южная Корея поставила Польше военную технику на сумму 13 миллиардов долларов. Если Армения приобретет военную технику из Южной Кореи, способную представлять угрозу для Азербайджана, Баку будет необходимо установить диалог с Сеулом.

Кстати, Азербайджан также проявил интерес к военной технике Южной Кореи. В прошлом году на военной выставке в Корее министр оборонной промышленности Азербайджана встретился с корейским коллегой и обсудил перспективы сотрудничества. Если Армения приобретет военную технику у Южной Кореи раньше, чем Азербайджан, официальному Баку в будущем придется критиковать эту страну. Чтобы этого не произошло, необходимо опередить Армению в вопросе военного сотрудничества с Южной Кореей» - отметил эксперт.