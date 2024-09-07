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Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая
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Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая

Соратники Трампа опасаются провала

16:31 676

Дональд Трамп может вернуться на ведущие позиции в избирательной кампании благодаря результативным дебатам с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис. Однако в его команде есть опасения, что он провалит прения. Об этом пишет Politico.

Как сообщается, в команде Трампа месяцами его призывали сосредоточиться на критике политики Камалы Харрис, а не на ее личности, однако он отказывается и продолжает нападки на оппонентку. В команде Трампа опасаются, что это может привести к провалу на прениях.

Бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич сказал: "Она будет вести себя очень агрессивно, будет пытаться заманить его в ловушку, очень злиться, переходить на личности и попытается унизить его".

Однако поклонники Трампа, знающие его личность, считают, что он может все испортить во время дебатов.

Как пишет Politico, Трамп, судя по всему, не разделяет опасений союзников по воздержанию от личных оскорблений.

Так, когда недавно подкастер Лекс Фридман настойчиво призвал Трампа говорить о "положительном видении будущего вместо критики другой стороны", он, похоже, не согласился с этим.

"Да, я думаю, что критиковать надо. Я считаю, что они отвратительны", - сказал Трамп.

Ранее он заявлял, что "имеет право на личные нападки" на Харрис после того, как его широко критиковали за то, что он подверг сомнению ее расовую принадлежность.

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