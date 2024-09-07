Турция продолжает истреблять террористов
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Турецкие военные нейтрализовали 16 членов террористической организации РКК/YPG на севере Сирии и Ирака, сообщает Министерство национальной обороны Турции.
«15 боевиков обезврежены в зоне проведения антитеррористических операций ВС Турции «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» в Сирии. Еще один террорист нейтрализован в иракском районе Кандиль», - сообщает ведомство.
September 8, 2024
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