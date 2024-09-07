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Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая
Новость дня
Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая

Турция продолжает истреблять террористов

видео
16:51 531

Турецкие военные нейтрализовали 16 членов террористической организации РКК/YPG на севере Сирии и Ирака, сообщает Министерство национальной обороны Турции.

«15 боевиков обезврежены в зоне проведения антитеррористических операций ВС Турции «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» в Сирии. Еще один террорист нейтрализован в иракском районе Кандиль», - сообщает ведомство.

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