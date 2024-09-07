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Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая
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Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая

Украина создала высокоточную планирующую бомбу

18:05 199

Украина разработала высокоточную планирующую бомбу, которая может стать «ключевым оружием» для ударов по российским военным объектам, сообщает Forbes. Прототип снаряда попал на видео, снятое недавно экипажем украинского истребителя во время испытаний. По данным издания, бомба оснащена ракетным ускорителем, выдвижными крыльями и GPS-системой, а дальность ее полета может достигать примерно 65 километров.

Если Украина наладит серийное производство этих бомб, она сможет наносить удары по территории России с той же частотой, с которой ВС РФ обстреливают Украину аналогичными снарядами, отмечает Forbes. Новая бомба пополнит перечень производимых в Украине боеприпасов, таких как крылатая ракета «Нептун», дрон-ракета «Паляница» и множество дальнобойных ударных беспилотников.

На фоне ограниченных поставок оружия от Запада и запретов на его использование вглубь российской территории Украина активно развивает производство собственных снарядов. Так, 24 августа ВСУ успешно испытали дальнобойную ракету-дрон «Паляница» с дальностью полета 700 километров. Министр обороны Украины Рустэм Умеров сообщил, что эту ракету планируется использовать для ударов по России.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за два с половиной года войны Россия выпустила по Украине около 10 тысяч ракет и более 33 тысяч КАБов. «Остановить атаки на наши города можно ударами по носителям этого вооружения — российским самолетам на военных аэродромах», — написал он в соцсети X под видео с «Паляницей».

В июне бригадный генерал Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов заявил о разработке комплекта для превращения советских неуправляемых бомб в высокоточные боеприпасы. 6 сентября министр обороны США Ллойд Остин подтвердил наличие у Украины дальнобойного оружия, способного поражать цели в России. Он также подчеркнул важность развития украинского оборонного производства и пообещал Киеву поддержку со стороны Вашингтона и крупных оборонных компаний.

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