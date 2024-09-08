Иран идет на прямое столкновение с Россией из-за Зангезура

Как уже сообщалось, в ответ на требование России, связанное с открытием «Зангезурского коридора», Иран сигнализирует о готовности «использовать военные средства для защиты своих интересов». В частности, намерения Исламской Республики отражены в редакционной статье иранского полугосударственного информационного агентства Mehr, краткое изложение которой было опубликовано на сайте haqqin.az. Вслед за этим Фадахосейн Малеки, член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности, призвал Москву воздержаться от «парадоксальных действий» в отношении «Зангезурского коридора», предупредив российских партнеров, что Тегеран готов «решительно ответить» на них. Малеки назвал любую поддержку проекта коридора «ударом в спину», подчеркнув, что Россия уже получила от Ирана жесткий ответ по вопросу трех островов в Персидском заливе, а теперь «повторяет ту же ошибку с Зангезуром».

Haqqin.az уточняет в этой связи, что в июле прошлого года в рамках стратегического диалога с Советом по сотрудничеству арабских государств Персидского залива Россия поддержала инициативу ОАЭ по проведению переговоров о спорных островах Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб в Персидском заливе, которые Исламская Республика считает неотъемлемой частью своей территории, а потому отказывается вести диалог на эту тему. Тогдашний глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан выразил резкое недовольство действиями России, заявив, что Иран «не пойдет на уступки в вопросах своих интересов и территориальной целостности». Напомним, что корни этого территориального спора уходят в 1971 год, когда Великобритания вывела свои войска из Персидского залива, после чего были образованы Объединенные Арабские Эмираты. В ноябре того же года правительство шаха Мохаммада Резы Пехлеви решило вернуть эти острова и за два дня до провозглашения независимости ОАЭ отправило к островам корабли ВМФ Ирана для установления над ними своего контроля, который осуществляется по сей день. Отметим, что на острове Абу-Муса проживает несколько тысяч иранских граждан. Важно отметить, что попытка Малеки провести историческую параллель между «Зангезурским коридором» и тремя спорными островами в Персидском заливе выглядит весьма сомнительно. Как, впрочем, и нарастающий гнев Тегерана по поводу «двойных стандартов России», которые могут стать причиной пересмотра отношений Ирана с Москвой и отказа от подписания соглашения о стратегическом партнерстве. В этой связи достаточно характерна реакция Ирана на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Баку о необходимости открытия «Зангезурского коридора».

«Поскольку Иран и Россия приближаются к заключению стратегического соглашения, - говорилось в уже упоминавшейся статье агентства Mehr, - подобные высказывания российских официальных лиц, несомненно, противоречат интересам двух стран и могут поставить под угрозу перспективу подписания и реализации такого соглашения. За последние три года российское правительство и военные сосредоточились на украинском фронте, поскольку они пытались предотвратить расширение НАТО, наказав Киев. За весь этот период Исламская Республика Иран, как «ревизионистский» игрок на международной арене, выступающий против присутствия Запада на своих северных границах, неоднократно выступала против формирования «Туранского коридора НАТО» и направила азербайджанской стороне сообщение, проведя на границе многочисленные военные учения. В случае изменения границы между Ираном и Арменией Тегеран будет всеми силами защищать свои национальные интересы». Во все той же редакционной статье Mehr утверждается, что в момент обострения напряженности между Тегераном и «сионистским образованием», а также ухудшения ситуации на Южном Кавказе, «региональные и трансрегиональные игроки пытаются использовать этот момент для изменения границ в регионе». «Возможно, следует напомнить участникам конфликта на Южном Кавказе, что Исламская Республика Иран способна действовать на нескольких фронтах и при необходимости примет все необходимые меры для поддержания регионального мира и безопасности», — говорится в редакционной статье. Далее Mehr пишет, что два года назад, когда президенты Ирана, России и Турции встречались в Тегеране, аятолла Али Хаменеи, указав на текущую напряженность между Арменией и Республикой Азербайджан на Южном Кавказе, открыто выразил свое несогласие с любыми изменениями границ, исторически признанных на международном уровне. Тогда же рахбар резко предупредил Турцию и Россию, что любой коридор в регионе Южного Кавказа должен соответствовать трем «красным линиям» Тегерана. Во-первых, «Зангезурский коридор» в Сюникской области Армении должен контролироваться армянскими силами без каких-либо изменений в международных границах. Во-вторых, интересы Тегерана должны быть учтены в любом транспортном коридоре. И, наконец, третья «красная линия» Исламской Республики заключается в том, что она не позволит США, «сионистскому режиму» или НАТО вторгнуться на его северные границы под предлогом создания транспортного коридора.

«Взгляд на позиции, принятые за последние несколько лет высокопоставленными должностными лицами Исламской Республики Иран, показывает, что они сохранили единство и консенсус в своей политике и не продемонстрировали отступления от своих прежних позиций», — отмечается в статье. Иранское информационное агентство предупреждает также, что, независимо от характера политической конкуренции между «региональными и внерегиональными державами и независимо от внутриполитической ситуации в Ереване», Иран будет всячески предотвращать геополитические изменения и не позволит сменить существующий порядок. «Любое несоблюдение «красных линий» Ирана может привести к серьезным изменениям во внешней политике страны, - подчеркивает Mehr. - Соответственно, России, вместо того чтобы поспешно соглашаться на формирование «Зангезурского коридора» и план Баку - Анкара в регионе, рекомендуется требовать проведения регулярных встреч в формате 3+3 (Иран, Турция и Россия с Азербайджаном, Арменией и Грузией) и не допускать превращения границ мира и дружбы в границы напряженности и кризиса безопасности. В целом строительство коридоров на Южном Кавказе может стать реальностью, когда будут учтены интересы и соображения безопасности всех акторов и когда западные державы не смогут под разными предлогами подрывать отношения между соседними странами». Также обращает на себя внимание обширная статья на тему «Зангезурского коридора», опубликованная в субботнем выпуске иранской англоязычной газеты The Tehran Times. Цитируя заявление Лаврова относительно коридора через территорию Армении, вызвавшее готовность Тегерана «применить военную силу для защиты своих интересов в регионе», издание отмечает, что публичная поддержка министром иностранных дел России позиции Баку и требований Анкары была «удивительной», поскольку «никто не ожидал, что Россия проигнорирует позицию Ирана по вопросу, который Тегеран неоднократно называл своей «красной линией». The Tehran Times цитирует иранского политолога Салара Сейфодина, заявившего, что «Зангезурский коридор» может укрепить в регионе позиции союзника Азербайджана, Израиля, предоставив еврейскому государству возможность «окружить» Иран.