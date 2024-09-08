Путин примет участие в военных учениях
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Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в учениях российских вооруженных сил. О графике президента России сообщает программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Кроме того, программа анонсирует у Владимира Путина совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ и членами правительства.
Среди других запланированных мероприятий - встречи по линии БРИКС.
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