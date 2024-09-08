USD 1.7000
EUR 1.8896
RUB 0.0193
Подписаться на уведомления
Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая
Новость дня
Битва за Донбасс: ситуация для ВСУ критическая

Путин примет участие в военных учениях

18:46 770

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в учениях российских вооруженных сил. О графике президента России сообщает программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Кроме того, программа анонсирует у Владимира Путина совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ и членами правительства.

Среди других запланированных мероприятий - встречи по линии БРИКС.

Ибрагим Калын должен остановить армию Хафтара
Ибрагим Калын должен остановить армию Хафтара наша корреспонденция
11:45 4193
Украинцы поразили еще одну российскую базу
Украинцы поразили еще одну российскую базу
19:52 430
Стало известно о связях нового главы МИД Украины в Турции
Стало известно о связях нового главы МИД Украины в Турции
19:29 877
На украинскую армию отправляют народные ополчения
На украинскую армию отправляют народные ополчения российская хроника
14:48 5587
Гарант «Срединного коридора»
Гарант «Срединного коридора» статья концептуальная; все еще актуально
04:30 7577
Азербайджан победил Францию в финале чемпионата Европы
Азербайджан победил Францию в финале чемпионата Европы Еще один исторический успех!; фото, обновлено 17:42
17:42 5712
Российские беспилотники залетели в две страны НАТО
Российские беспилотники залетели в две страны НАТО обновлено 17:01
17:01 5865
Израиль продолжает уничтожать палестинских командиров
Израиль продолжает уничтожать палестинских командиров видео; обновлено 16:41
16:41 2321
Политолог Шахиноглу: «Армения хочет купить южнокорейское оружие. Азербайджан должен сыграть на опережение»
Политолог Шахиноглу: «Армения хочет купить южнокорейское оружие. Азербайджан должен сыграть на опережение»
15:58 3523
Последнее сражение: Трамп выступает, Харрис наступает
Последнее сражение: Трамп выступает, Харрис наступает наша корреспонденция
13:16 3543
ЦРУ и MI6: мы перед самой серьезной угрозой...
ЦРУ и MI6: мы перед самой серьезной угрозой... горячая тема
04:17 9096

ЭТО ВАЖНО

Ибрагим Калын должен остановить армию Хафтара
Ибрагим Калын должен остановить армию Хафтара наша корреспонденция
11:45 4193
Украинцы поразили еще одну российскую базу
Украинцы поразили еще одну российскую базу
19:52 430
Стало известно о связях нового главы МИД Украины в Турции
Стало известно о связях нового главы МИД Украины в Турции
19:29 877
На украинскую армию отправляют народные ополчения
На украинскую армию отправляют народные ополчения российская хроника
14:48 5587
Гарант «Срединного коридора»
Гарант «Срединного коридора» статья концептуальная; все еще актуально
04:30 7577
Азербайджан победил Францию в финале чемпионата Европы
Азербайджан победил Францию в финале чемпионата Европы Еще один исторический успех!; фото, обновлено 17:42
17:42 5712
Российские беспилотники залетели в две страны НАТО
Российские беспилотники залетели в две страны НАТО обновлено 17:01
17:01 5865
Израиль продолжает уничтожать палестинских командиров
Израиль продолжает уничтожать палестинских командиров видео; обновлено 16:41
16:41 2321
Политолог Шахиноглу: «Армения хочет купить южнокорейское оружие. Азербайджан должен сыграть на опережение»
Политолог Шахиноглу: «Армения хочет купить южнокорейское оружие. Азербайджан должен сыграть на опережение»
15:58 3523
Последнее сражение: Трамп выступает, Харрис наступает
Последнее сражение: Трамп выступает, Харрис наступает наша корреспонденция
13:16 3543
ЦРУ и MI6: мы перед самой серьезной угрозой...
ЦРУ и MI6: мы перед самой серьезной угрозой... горячая тема
04:17 9096
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться